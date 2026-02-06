Registratorer till Stockholm
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-02-06
Säkerhetsklassat konsultuppdrag - Har du arbetat administrativt i minst ett år samt har mycket god läsförståelse och skriftlig förmåga? Välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker flera registratorer till vår kund i Stockholm för konsultuppdrag som startar i början på maj under v.18 och pågår till mitten av september v. 38. Arbetstiderna är under kontorstid måndag till fredag men observera att kvälls och helgarbete förekommer de sista veckorna under uppdraget (mellan v.35-38).
Placering: Sundbyberg Omfattning: Heltid Säkerhetsklassning: Detta uppdrag kräver en godkänd säkerhetsprövning, inklusive säkerhetsintervju och bakgrundskontroll.
Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med att ta emot och hantera digitala ärenden via kundens mejlbrevlåda och verksamhetssystemet Platina. Arbetsuppgifterna innebär att läsa och bedöma inkommande handlingar, identifiera rätt ärendetyp utifrån nyckelord och styrande dokument samt säkerställa att ärenden registreras i rätt verksamhetssystem och hamnar hos rätt avdelning. Arbetet sker i en period med högt inflöde av ärenden och kräver god struktur, noggrannhet och förmåga att hantera ett högt tempo. Publiceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Minst grundläggande högskolebehörighet eller likvärdigt
Minst ett års sammanhängande arbetserfarenhet inom liknande område
Mycket god läsförståelse samt skriftligt förmåga
Tips inför din säkerhetsprövning
Eftersom uppdraget är säkerhetsklassat är det viktigt att du är medveten om vad en säkerhetsprövning innebär. Läs mer om processen och hur du förbereder dig här:
Har du blivit kallad till en säkerhetsprövningsintervju? Så förbereder du dig inför en säkerhetsprövningsintervju
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 30 april 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
Så ansöker du
