Registrator till Kommunstyrelsen
2026-01-21
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Har du en känsla för ordning, ansvar och service? Nu söker vi en ny kollega som tillsammans med oss, vill vara med och vidareutveckla en modern registratur i en av Sveriges största kommuner. Hos oss blir du en del av ett kunnigt och engagerat team med fokus på kvalitet, samarbete och ständig förbättring. Välkommen med din ansökan!
Uppsala kommun har sedan 2015 en central registratur, organiserad inom kansliavdelningen. Avdelningens uppdrag är att ge stöd till hela kommunkoncernen - från förvaltningar och kommunala bolag till förtroendevalda. Inom enhet registratur är vi strax över 30 medarbetare som arbetar i hjärtat av Uppsala kommuns informationsflöde.
Nu söker vi en ny kollega för arbete som registrator mot Kommunstyrelsen. Hos oss får du ett varierat och utvecklande uppdrag, där du både får arbeta självständigt och tillsammans med kollegor och andra verksamheter. Vi lägger stor vikt vid samarbete, stöd och kunskapsutbyte - och vi strävar hela tiden efter att förbättra våra arbetssätt i takt med digitalisering och förändrade behov. Vi har som målsättning att kvalitetssäkra och tillgängliggöra information på ett rättssäkert sätt och på så sätt tillgodose våra verksamheters behov och allmänhetens rätt till insyn.
Här kan du läsa mer om att jobba som registrator (https://www.uppsala.se/jobb/ekonomi-juridik-administration/registrator)
Beskrivning av arbetsuppgifter
På enhet registratur är din främsta uppgift att hantera och värdera information samt kvalitetssäkra metadata i det kommungemensamma ärendehanteringssystemet. Du är en del av en viktig stödfunktion och som en naturlig del av arbetet ingår kontakt med kommunens invånare som vanligtvis sker via e-post eller telefon.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Ansvar för inkommande post och e-post via funktionsbrevlådor
• Diarieföring och ärendehantering
• Hantera begäran om allmänna handlingar samt göra sekretessbedömningar
• Ge stöd till verksamheterna i frågor som rör informationshantering
• Hålla utbildningar samt ge råd och vägledning till handläggare och chefer
• Aktivt bidra i digitaliserings- och utvecklingsarbete.
Vi söker dig som har utbildning i arkiv- och informationsvetenskap, registratorsutbildning eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten. Arbetet kräver att du kan kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift. Du behöver ha goda kunskaper i Microsoft 365. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med registratur inom offentlig verksamhet samt erfarenhet av att hantera begäran av allmänna handlingar och arbete mot lagar såsom GDPR, arkivlagen samt offentlighets- och sekretesslagen. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete i Public 360.
Som person har du lätt för att ta egna initiativ och sätta igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare är du flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar. Du tar initiativ och sätter i gång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare har du en god samarbetsförmåga, är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du är serviceinriktad, professionell och tillmötesgående i ditt bemötande. Du tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att uppnå dina mål. Sist men inte minst är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Fredrik Mejster, enhetschef, 018-727 98 42.
Fackliga företrädare: DIK, Erik Boman, 018-727 18 99Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön
Detta är ett heltidsjobb.
Enhetschef
Fredrik Mejster fredrik.mejster@uppsala.se 018-727 98 42
