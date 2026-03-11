Registrator omgående till Nykvarn
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Nykvarn Visa alla administratörsjobb i Nykvarn
2026-03-11
Vill du arbeta med ordning, struktur och samhällsnytta? Som registrator får du en central roll i att säkerställa korrekt och tillgänglig dokumenthantering inom kommunal verksamhet.
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren registrator till ett kommunalt uppdrag i Nykvarn. Kunden är en offentlig verksamhet där dokumenthantering, offentlighetsprincip och service gentemot medborgare står i fokus. Som konsult hos oss får du möjlighet att snabbt komma in i arbetet och bidra till att säkerställa korrekta och transparenta processer.
Start: Snarast Slut: 2026-06-30 Omfattning: Heltid Placering: Nykvarn Typ av uppdrag: Konsultuppdrag via oss
Dina arbetsuppgifter
I rollen som registrator arbetar du med att hantera och strukturera kommunens dokumentflöden samt säkerställa att gällande lagstiftning och rutiner följs. Du är en viktig del i arbetet med offentlighetsprincipen och bidrar till att skapa en rättssäker och tillgänglig informationshantering.
Exempel på arbetsuppgifter:
Registrera och diarieföra inkommande och utgående handlingar.
Säkerställa att kommunens informationshanteringsplaner följs.
Stödja handläggare och andra medarbetare i frågor om dokumenthantering och offentlighetsprincipen.
Ansvara för utlämnande av allmänna handlingar enligt gällande lagstiftning.
Delta i utvecklingen av dokumenthanteringssystem och processer.
Bidra till god service och ordning i informationsflöden.
Arbeta i systemen Lex och Artvise.
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av arbete som registrator inom kommun, region eller statlig verksamhet. Du har mycket god kännedom om offentlighets- och sekretesslagen och är trygg i hantering av allmänna handlingar. Din förmåga att arbeta strukturerat, serviceinriktat och självständigt gör dig till en värdefull del av verksamheten redan från start.
Erfarenhet som registrator inom kommunal, regional eller statlig verksamhet.
God kunskap om offentlighets- och sekretesslagen samt utlämnande av allmän handling.
Förmåga att snabbt sätta dig in i rutiner och system.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta i Lex och Artvise (framför allt Lex).
Erfarenhet av utveckling av dokumenthanteringsprocesser.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 25 mars
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna Perjons, sanna.perjons@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på +46 70 884 96 00
