Registrator, Förskole- och grundskoleförvaltningen

2025-09-12
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
I Varbergs kommun jobbar vi tillsammans över gränserna. I tjänsten som registrator kommer du få möjlighet att jobba både mot förskole- och grundskoleförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Förvaltningarnas centrala kansli delar kontor i hjärtat av Varberg på bekvämt gångavstånd från tågstationen.
Här arbetar vi nära verksamheten och du har en viktig roll i att säkerställa ordning, öppenhet och kvalitet i förvaltningens processer. Som registrator får du arbeta i ett sammanhang där din kompetens verkligen gör skillnad - för barn, elever, studerande och deltagare.
Som registrator kommer du att vara anställd på förskole- och grundskoleförvaltningen, och fördela din tid utifrån verksamheternas behov. Här finns närhet både till verksamheterna och till kollegor som, liksom du, bidrar till att skapa struktur, öppenhet och kvalitet i kommunens processer. Din kompetens blir en viktig del i arbetet som ytterst gör skillnad för barn, elever, studerande och deltagare i Varbergs kommun.
Som registrator är dina huvudsakliga arbetsuppgifter posthantering och diarieföring. I arbetet som registrator ingår även utlämnande av allmänna handlingar samt ansvar för förvaltningens funktionsbrevlåda. I rollen kommer du även driva utvecklingen av administrativa rutiner inom ditt ansvarsområde och utgör ett gott stöd till verksamheten när det kommer till införande och spridning av nya arbetssätt.
Du arbetar stödjande och vägledande till våra verksamheter i frågor som rör bland annat diarieföring och leder utbildningsinsatser för både chefer och medarbetare inom ditt ansvarsområde.
Arbetsuppgifterna utförs både självständigt och i samarbete med andra.
Som registrator kommer du även att engageras i andra administrativa och förvaltningsövergripande arbetsuppgifter. Rollen kommer att utformas utifrån dina kompetenser och de behov som uppstår på arbetsplatsen.
Du kommer också ingå i ett kommunövergripande nätverk utifrån ditt ansvarsområde.Kvalifikationer
Vi söker dig som tidigare har arbetat med liknande arbetsuppgifter inom offentlig förvaltning. Erfarenhet från arbete med registratur är meriterande.
Du har en eftergymnasial utbildning och/eller gärna en högskole- eller universitetsexamen, gärna med statsvetenskaplig inriktning, eller annan likvärdig utbildning. Det är meriterande om du har utbildning i arkiv- och informationsvetenskap.
Du behöver ha goda IT-kunskaper och lätt för att sätta dig in i nya system. Har du erfarenhet från Public 360 är det meriterande. Vi ser även att du har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska.
Som person behöver du vara strukturerad samt ha förmågan att se helhetsperspektiv för att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är lösningsorienterad och intresserad av att arbeta med utveckling inom dokument- och ärendehantering. För att lyckas i rollen som registrator behöver du trivas med att både arbeta självständigt och i samarbete med andra.
Vänligen bifoga referenser, betyg samt examensbevis till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen
Avd chef ekonomi och stöd,FGF
