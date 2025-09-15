Registrator
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekonomistyrningsverket i Stockholm
Vi söker nu en kollega som ska arbeta som registrator/dokumentkontroller!
Är du strukturerad, har hög servicekänsla och vill arbeta med intressanta och dagsaktuella frågor i en stimulerande miljö i centrala Stockholm?Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Rollen som registrator hos oss är varierande och mycket lärorik och du kommer att arbeta med
• Stötta, informera och utbilda handläggare om diarieföring och ärendehantering.
• Kvalitetskontrollera ärenden och diariet.
• Bidra med registratorskompetens i olika projekt och förbättringsarbeten på myndigheten.
• Bidra till utveckling, även digitalt, av registratorsfunktionen.
• Hantera e-post i myndighetsbrevlådan samt besvara telefonförfrågningar.
I anställningen kommer du ha andra administrativa uppgifter som kan förkomma som att stötta arkivarie med att gallra vårt fysiska arkiv, ordna och förteckna arkivet , göra informationskartläggningar samt klassificeringsstrukturer med mera.
I samband med inordnandet av Statskontoret i ESV 1 januari 2026 kommer du att stötta Statskontorets personal med introduktion till P360 och ESV:s rutiner för ärendehantering och arbeta med att överföra Statskontorets ärenden och handlingar till ESV.
ESV:s arkiv och registratur tillhör enheten för juridik. Vi är totalt 7 personen på enheten. Vi arbetar nära varandra tillsammans och gränsöverskridande. Du kommer att rapporterat till enhetschefen för juridik.
Din bakgrund och kompetens
Vi söker dig som har
• Examen som diplomerad registrator/dokumentcontroller, eller annan gymnasieutbildning och motsvarande relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• 3-5 års erfarenhet som dokumentcontroller/registrator inom offentlig förvaltning under de senaste fem åren.
• Kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift.
• Kunskaper inom offentlighetsprincipen, ärendehantering samt diarieföring.
Meriterande:
• Kunskaper inom förvaltningsrätt, arkivkunskap, informationssäkerhet.
• Kunskap och/eller erfarenhet av digitalisering av verksamhet.
• Erfarenhet av Public 360, digitaliseringsprocesser/arbete, arbete med arkivfrågor.
Dina personliga egenskaper
Som person förutsätter vi att du har lätt att samarbeta och kommunicera med människor. Du trivs att arbeta serviceinriktat, arbetar självständigt och tar egna initiativ. Du strukturerar ditt arbete effektivt och har ett flexibelt förhållningsätt och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att svenskt medborgarskap krävs för denna befattning. En säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen och registerkontroll komma att genomföras innan beslut om anställning tas.
Mer om oss
Vi söker dig som delar våra värdeord - öppna, professionella och utvecklingsinriktade - och som vill vara med på vår resa mot att bli en myndighet i toppklass. Våra öppna lokaler finns centralt i Stockholm och det finns möjlighet att arbeta delvis på distans.
På esv.se kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss och se en film där medarbetare berättar varför de valt ESV som arbetsgivare. Du kan även läsa om xx som jobbar hos oss som xx (från Medarbetare berättar på esv.se).
Så här rekryterar vi
Vi ser fram emot att få din ansökan, dock senast den 6 oktober 2025.
Du ansöker genom att besvara ett antal urvalsfrågor samt bifoga ansökan i vårt rekryteringssystem.
Anställningen är tillsvidare och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
På vår webb kan du läsa mer om hur vi rekryterar. Har du frågor om jobbet är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Ahlgren på 08 - 690 45 51 eller på anna.ahlgren@esv.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Helena Helgö, HR-specialist på 08 - 690 40 14 eller hr@esv.se
. Fackliga kontaktpersoner är Elisabeth Perntz, ordförande Saco-S, elisabeth.perntz@esv.se
och Jenny Eriksson ordförande ST, jenny.eriksson@esv.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel. Vi finns i Stockholm och har 165 anställda. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekonomistyrningsverket
(org.nr 202100-5026), http://www.esv.se Kontakt
Enhetschef
Anna Ahlgren anna.ahlgren@esv.se 08 - 690 45 51 Jobbnummer
9509192