Redovisningskonsult
Skattebyrån Kjellin & Co AB / Redovisningsekonomjobb / Hudiksvall Visa alla redovisningsekonomjobb i Hudiksvall
2025-09-22
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skattebyrån Kjellin & Co AB i Hudiksvall
Vill du arbeta med redovisning och ekonomisk rådgivning? Har du stort eget driv och vill bli en del av ett företag som har fokus på att skapa långsiktiga kundrelationer? Då kan rollen som redovisningskonsult hos Skattebyrån Kjellin & Co AB i Hudiksvall vara något för dig!
Vi söker nu en redovisningskonsult med ca 5 års erfarenhet som vill fortsätta att utvecklas. Du kommer att arbeta med löpande bokföring, momsdeklarationer, lönerapportering, bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer. Du kommer även arbeta med rådgivning inom nämnda områden.
Vi söker dig som tidigare arbetat med redovisning samt har stort intresse för bokföring, skatt och kundrådgivning mot framför allt enskilda firmor och fåmansföretag. Då byrån har många kunder inom jord- och skogsbruk är sådan erfarenhet meriterande. Har du även en eftergymnasial utbildning inom redovisning är detta meriterande.
Som person är det viktigt att du trivs i en konsulterande roll. Du är kommunikativ samtidigt som du är lyhörd för kundernas behov. För att lyckas i rollen behöver du dessutom vara noggrann och strukturerad då du självständigt kommer att driva dina arbetsuppgifter framåt. Utöver det trivs du med att ha många bollar i luften samtidigt och du har lätt för dig att ta till dig nya system.
Välkommen med Din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: info@skattebyran.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skattebyrån Kjellin & Co AB
(org.nr 556624-4611)
Norra Industrivägen 4 (visa karta
)
824 34 HUDIKSVALL Jobbnummer
9520841