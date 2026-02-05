Redovisningsekonom Västerås

Future People AB / Redovisningsekonomjobb / Västerås
2026-02-05


Visa alla redovisningsekonomjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Future People AB i Västerås, Enköping, Östhammar, Järfälla, Södertälje eller i hela Sverige

Vi på Future People söker en Redovisningsekonom till vår kund i Västerås
Som konsult hos oss får du möjlighet att ta dig an ett spännande uppdrag hos en välkänd aktör, samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är måna om att du ska trivas - både i din roll och i vårt team. Hos oss är du inte bara en konsult, du är en uppskattad kollega och en viktig del av vår gemenskap.
Ta nästa steg i din karriär - och väx tillsammans med oss!
Vi söker en senior redovisningskonsult som ska arbeta som stöd till Bolagsansvarig för ett av våra OpCos. Rollen kräver ett tydligt helhetsperspektiv och en stark förmåga att säkerställa hög kvalitet i redovisningen för våra kunder.
Uppdragsbeskrivning:

Arbeta som stöd till Bolagsansvarig med ett helhetsansvar för kundernas redovisning

Delta i och driva projekt samt hantera uppkomna redovisningsfrågor

Säkerställa att redovisningen håller hög kvalitet och följer interna och externa redovisningsprinciper samt gällande lagkrav

Vara ansvarig för kvalitet i upprättande, dokumentation och rapportering

Upprätthålla en löpande och väl fungerande dialog med andra delar av organisationen kring aktuella redovisningsfrågor

Bidra med analys och input till förbättringsåtgärder och utveckling av arbetssätt

Krav för tjänsten:

Mycket goda redovisnings- och skattekunskaper inom ÅRL, BFL, Inkomstskattelagen och Mervärdesskattelagen, samt grundläggande förståelse för IFRS

Erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete

Civilekonomexamen eller motsvarande utbildning

God IT- och systemvana samt mycket goda kunskaper i Officepaketet

Mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt

Mycket god samarbetsförmåga

Meriterande:

Erfarenhet från fastighetsbranschen

Som konsult på Future People
Hos oss får du:

Ett spännande uppdrag hos en av våra attraktiva kunder

Trygghet och stöd genom hela uppdraget

Ett dedikerat konsultstöd och löpande dialog

Möjlighet att bygga nätverk och ta nästa kliv i din karriär

Konkurrenskraftig lön och goda villkor

Vi håller dig uppdaterad genom hela rekryteringsprocessen - du behöver aldrig undra var du står.
Startdatum: 16 februari 2026
Slutdatum: 31 december 2026
Sista ansökningsdagen: 9 februari 2026
Du söker tjänsten via www.futurepeople.se. Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post med hänsyn till GDPR.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7180135-1826742".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Future People AB (org.nr 559389-7274), https://www.futurepeople.se
Drottninggatan 32 (visa karta)
111 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
Future People

Jobbnummer
9725688

Prenumerera på jobb från Future People AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Future People AB: