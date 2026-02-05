Redovisningsekonom Västerås
Future People AB / Redovisningsekonomjobb / Västerås Visa alla redovisningsekonomjobb i Västerås
2026-02-05
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Future People AB i Västerås
, Enköping
, Östhammar
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi på Future People söker en Redovisningsekonom till vår kund i Västerås
Som konsult hos oss får du möjlighet att ta dig an ett spännande uppdrag hos en välkänd aktör, samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är måna om att du ska trivas - både i din roll och i vårt team. Hos oss är du inte bara en konsult, du är en uppskattad kollega och en viktig del av vår gemenskap.
Ta nästa steg i din karriär - och väx tillsammans med oss!
Vi söker en senior redovisningskonsult som ska arbeta som stöd till Bolagsansvarig för ett av våra OpCos. Rollen kräver ett tydligt helhetsperspektiv och en stark förmåga att säkerställa hög kvalitet i redovisningen för våra kunder.
Uppdragsbeskrivning:
Arbeta som stöd till Bolagsansvarig med ett helhetsansvar för kundernas redovisning
Delta i och driva projekt samt hantera uppkomna redovisningsfrågor
Säkerställa att redovisningen håller hög kvalitet och följer interna och externa redovisningsprinciper samt gällande lagkrav
Vara ansvarig för kvalitet i upprättande, dokumentation och rapportering
Upprätthålla en löpande och väl fungerande dialog med andra delar av organisationen kring aktuella redovisningsfrågor
Bidra med analys och input till förbättringsåtgärder och utveckling av arbetssätt
Krav för tjänsten:
Mycket goda redovisnings- och skattekunskaper inom ÅRL, BFL, Inkomstskattelagen och Mervärdesskattelagen, samt grundläggande förståelse för IFRS
Erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Civilekonomexamen eller motsvarande utbildning
God IT- och systemvana samt mycket goda kunskaper i Officepaketet
Mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt
Mycket god samarbetsförmåga
Meriterande:
Erfarenhet från fastighetsbranschen
Som konsult på Future People
Hos oss får du:
Ett spännande uppdrag hos en av våra attraktiva kunder
Trygghet och stöd genom hela uppdraget
Ett dedikerat konsultstöd och löpande dialog
Möjlighet att bygga nätverk och ta nästa kliv i din karriär
Konkurrenskraftig lön och goda villkor
Vi håller dig uppdaterad genom hela rekryteringsprocessen - du behöver aldrig undra var du står.
Startdatum: 16 februari 2026
Slutdatum: 31 december 2026
Sista ansökningsdagen: 9 februari 2026
Du söker tjänsten via www.futurepeople.se.
Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post med hänsyn till GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7180135-1826742". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Future People AB
(org.nr 559389-7274), https://www.futurepeople.se
Drottninggatan 32 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Future People Jobbnummer
9725688