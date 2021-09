Redovisningsekonom med mycket goda kunskaper inom SAP Business O - Avanzera AB - Redovisningsekonomjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Avanzera AB

Avanzera AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm2021-09-17Vårt uppdrag:Vi söker för kunds räkning en redovisningsekonom / ekonom med uppdrag att hjälpa vår kund att sätta upp ekonomi/ administrativa rutiner kopplade till det nyimplementerade systemet SAP Business One. Uppdraget förväntas pågå i några månader framöver men en omfattning på ca 30-50 %.Vår uppdragsgivare är ett mindre företag inom Tech med god lönsamhet och mycket trivsam stämning. Redovisningen sköts idag av en extern redovisningsbyrå och målet med denna tjänst är att hjälpa företagets anställda att se över och skapa ett effektivt flöde i SAP Business One vad gäller allt från order till fakturering.2021-09-17Bidra till att optimera användningen av det nyligen implementerade systemet SAP Business One.Sätta upp ekonomiska och administrativa processerna i dialog med användarna d.v.s. dina kollegor.Fungera som en brygga mellan redovisningsbyrå och de interna processerna.Aktiv driva och stötta kollegor gällande användarfunktionen i SAP Business One.Kvalifikationer och erfarenhet:Vi söker dig som har en stark bakgrund inom redovisning och som förstår de ekonomiska flödena på en ekonomifunktion. Eftersom arbetet just rör effektivisering och processarbete gällande SAP Business One ser vi det som en nödvändighet att du arbetat i systemet tidigare och kanske till och med varit med vid en implementering.Som person är du tålmodig, uppmuntrande och välorganiserad. Du planerar din tid väl och kan hantera både med- och motgångar. Vidare önskar vi att du är modig och vågar ifrågasätta nuvarande arbetsmetoder för att hitta nya vägar, utveckla och testa idéer. Sist, men inte minst, önskar vi att du är en god lagspelare som stöttar dina kollegor och arbetar mot gemensamma mål.Avanzera har funnits sedan 1998 och är ett auktoriserat företag och har över 100 anställda. Vi vet att varje person är unik och därför månar vi om att ditt nästa steg i karriären ska ge dig kunskap och erfarenhet som just du strävar efter. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och vill att du ska må bra och trivas i samarbetet med oss! Vi är din expert inom konsult- och rekryteringstjänster. Läs mer om oss på www.avanzera.se Sökord; Redovisiningsekonom, ekonom, SAP, Redovisningschef, RedovisningVaraktighet, arbetstidDeltid 50% TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-11-12Avanzera AB5977151