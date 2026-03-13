Redovisningsekonom | Lernia | Uddevalla
Lernia Bemanning AB / Redovisningsekonomjobb / Uddevalla
2026-03-13
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Uddevalla
, Munkedal
, Vänersborg
, Trollhättan
, Lilla Edet
eller i hela Sverige
Vill du arbeta brett inom redovisning och ta dig an en utvecklande roll i ett bolag som värdesätter kvalitet och noggrannhet? Vi söker nu en redovisningsekonom för ett konsultuppdrag med möjlighet till övergång i fast anställning. Här får du en varierad roll med stort ansvar och goda möjligheter att utvecklas vidare.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
I rollen som redovisningsekonom arbetar du med löpande bokföring och redovisning samt ansvarar för månadsvisa avstämningar och momsrapporter. Du blir en viktig del av ekonomiavdelningen och samarbetar nära både ekonomiansvarig och övriga funktioner.
Om dig
Vi söker dig som har några års erfarenhet av redovisning och trivs i en roll där du får ta ansvar, vara noggrann och bidra till en fungerande ekonomiprocess. Du är självgående, strukturerad och har lätt för att sätta dig in i nya uppgifter. Du uppskattar en vardag där du får arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra.
Formell kompetens
3-5 års erfarenhet av arbete inom bokföring och redovisning
Erfarenhet av momsrapporter och kvartalsavstämningar
God systemvana och trygghet i ekonomirelaterade IT-miljöer
Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av bokslutsarbeteÖvrig information
Anställningsform: Konsultuppdrag (6 månader) med god chans till förlängning eller övertag av kund
Omfattning: Heltid
Startdatum: Omgående
Placeringsort: Uddevalla
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Adrian på adrian.runsten@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7386439-1893034".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Uddevalla Kommun Stadshus (visa karta
)
451 50 UDDEVALLA Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9797598