Redovisningsekonom
Redovisningsekonom till Omsorgshuset i Stockholm AB
Vill du arbeta i en verksamhet där ekonomi och samhällsnytta går hand i hand? Omsorgshuset i Stockholm AB söker nu en engagerad och noggrann redovisningsekonom som vill vara med och bidra till en stabil och välfungerande ekonomifunktion i en växande omsorgskoncern.
Om Omsorgshuset
Omsorgshuset har sedan 1999 bedrivit verksamhet inom vård, omsorg och service. Vi erbjuder bland annat personlig assistans, boendestöd, HVB-verksamhet, familjehem och andra insatser som gör skillnad för människor i deras vardag. Med huvudkontor i Älvsjö och verksamhet på flera orter är vi en etablerad aktör inom omsorgssektorn med fokus på kvalitet, trygghet och långsiktighet.Publiceringsdatum2026-05-31Om tjänsten
Som redovisningsekonom hos oss får du en central roll i koncernens ekonomifunktion. Du ansvarar för redovisningen i flera bolag och arbetar nära ledning, verksamhetsansvariga och externa samarbetspartners. Rollen erbjuder ett varierat arbete där du får möjlighet att påverka och utveckla ekonomiska processer och rutiner.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att ansvara för:
Löpande bokföring och kontoavstämningar
Leverantörs- och kundreskontra
Månads-, kvartals- och årsbokslut
Moms-, arbetsgivar- och skattedeklarationer
Koncerninterna avstämningar och transaktioner
Ekonomisk rapportering och uppföljning
Budget- och prognosarbete
Kontakt med revisorer, banker och myndigheter
Utveckling och effektivisering av ekonomiska rutiner och processer
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning eller motsvarande
Har minst några års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Har god kunskap om bokföring, bokslut och skatteregler
Är van att arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter
Har god systemvana och erfarenhet av ekonomisystem
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad
Trivs med att samarbeta och arbeta verksamhetsnära
Meriterande
Det är särskilt meriterande om du har:
Erfarenhet av redovisning inom vård-, omsorgs- eller assistansverksamhet
Erfarenhet från företag inom personlig assistans, hemtjänst, LSS, HVB eller familjehemsverksamhet
Kunskap om ersättningssystem och ekonomiska flöden inom omsorgssektorn
Erfarenhet av arbete i koncernstruktur med flera bolag
Erfarenhet av digitalisering och utveckling av ekonomiprocesser
Vi erbjuder
En viktig roll i ett stabilt och växande företag med lång erfarenhet inom omsorg
Möjlighet att påverka och utveckla ekonomifunktionen
Ett engagerat och professionellt arbetsklimat med korta beslutsvägar
Kompetenta och hjälpsamma kollegor
Moderna lokaler i Älvsjö, Stockholm
Tillsvidareanställning på heltid med marknadsmässiga villkor
Anställningsvillkor
Placering: Älvsjö, Stockholm
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Skicka CV och personligt brev till:Carmen.Szarvas@omsoegshuset.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: carmen.szarvas@omsorgshuset.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgshuset i Stockholm AB
(org.nr 556672-3267)
Varuvägen 9 A (visa karta
)
125 30 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Huvudkontor Kontakt
carmen spolander carmen.szarvas@omsorgshuset.se 0725713021
9937916