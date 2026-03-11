Redovisningsekonom
2026-03-11
Har du erfarenhet av redovisning och vill arbeta i en kvalificerad roll inom staten? Som redovisningsekonom hos Riksrevisionen arbetar du med statlig redovisning i en organisation där kvalitet och analys står i fokus. Vi söker dig som vill ta ansvar, bidra med din kompetens och vara med och utveckla arbetssätt och processer inom ekonomistyrningen. Hos oss kan du göra skillnad. Ansök idag.
Din utveckling möjliggör vår framtid
Det här är en tjänst för dig som vill arbeta med kvalificerade och omväxlande arbetsuppgifter inom statlig redovisning. Du blir en del av enheten för ekonomi och upphandling, där du har stort eget ansvar och arbetar självständigt i nära samarbete med redovisningsansvarig, två redovisningsekonomer och två finansiella controllers. Rollen är bred och analytisk, och du arbetar i en miljö där kvalitet, utveckling och samarbete står i fokus.
Hos oss är du också med och påverkar din utveckling. Vår inriktning är att stärka varje medarbetares kompetens och uppmuntrar initiativ och eget driv. Här finns utbildningar och stort utrymme till verksamhetsutveckling vilket gör att du både kan växa och driva förändring.
Vad innebär tjänsten?
Som redovisningsekonom hos oss får du en central roll i ekonomifunktionen, där du bidrar till att skapa en tillförlitlig och kvalitativ redovisning som ligger till grund för viktiga beslut. Det innebär bland annat att du
• ansvarar för delar av den löpande redovisningen och arbetar strukturerat med rutiner för att säkerställa hög kvalitet i redovisningen
• genomför bokslutsarbete och periodiseringar
• gör avstämningar samt följer upp och analyserar
• tar fram rapporter och analyser, inklusive Hermes-rapporteringar och annan extern rapportering
• ger internt stöd till kollegor och supporterar organisationen i ekonomirelaterade frågor
• deltar i och driver en del av enhetens utvecklings- och förbättringsprojekt, där du är med och bidrar till nya arbetssätt och användning av ny teknik.
Vem är du?
Vi söker dig som har
• relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi, eller motsvarande kunskaper förvärvade genom yrkeserfarenhet som vi bedömer likvärdig
• flerårig erfarenhet och goda kunskaper av arbete inom redovisning, bokföring, avstämningar samt ekonomiska flöden och processer
• goda kunskaper i Excel och vana vid att använda Excel som arbetsverktyg
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av statlig redovisning och av att arbeta i Unit4 ERP. Det är även meriterande med erfarenhet av utvecklings- eller förbättringsarbete inom ekonomiområdet, exempelvis genom att effektivisera arbetsprocesser, arbeta med automatiseringar i ekonomisystem eller implementera nya system och moduler.
Vi lägger också stor vikt vid dina personliga kompetenser, och utöver din kunskap och erfarenhet söker vi dig som
• är kvalitetsmedveten och noggrann, och säkerställer att leveranser håller hög kvalitet även i perioder med högt tempo
• är självgående och ansvarstagande och kan driva ditt arbete framåt
• har förmåga att strukturera och prioritera dina uppgifter, samtidigt som du är flexibel när förutsättningarna ändras
• har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra, samt har ett professionellt och serviceinriktat bemötande
• har förmåga att vara lösningsorienterad och förändringsbenägen och som vill bidra till att utveckla och förbättra våra processer.
Vårt erbjudande
Du får en tillsvidareanställning hos en arbetsgivare som erbjuder statens alla förmåner. Anställningen är på heltid och inleds med en sex månaders provanställning. Vi kommer tillsammans överens om när du börjar.
Vi har ett modernt aktivitetsbaserat kontor på Sankt Eriksgatan 117 i Stockholm som erbjuder goda möjligheter till såväl tyst arbete som samtal och möten med kollegor. För oss är det självklart att våra medarbetare har förutsättningar för balans mellan arbetsliv och privatliv. Därför har du förtroendearbetstid och viss frihet att anpassa din arbetstid så att både ditt arbete och din fritid fungerar för dig. Det finns också möjlighet att arbeta på distans hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Ansök senast 6 april
Skicka in din ansökan genom att svara på urvalsfrågorna och bifoga cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 6 april. Vi tillämpar arbetspsykologiska tester som en del i vår helhetsbedömning av din ansökan. Läs mer om vår rekryteringsprocess på riksrevisionen.se/ansok.
Vill du veta mer? Besök riksrevisionen.se/jobba-hos-oss eller kontakta ansvarig enhetschef eller våra fackliga representanter.
• Anette Bäck, enhetschef på enheten för ekonomi och upphandling, 08-5171 41 80.
• Lena Lakso, Saco-S/Riksrevisionen, 08-5171 41 55
• Tobias Hamfelt, ST/Riksrevisionen, 08-5171 40 83
Om Riksrevisionen
Riksrevisionen tar fram fakta om hur statens verksamhet fungerar. Vi granskar vad statens pengar går till, hur effektivt myndigheterna arbetar och om politiska beslut leder till det de var menade till. Det är kunskap, som kan användas för att förbättra regeringens och myndigheternas arbete och spara skattepengar. När det finns brister ger vi rekommendationer till regeringen och myndigheterna för att förbättra verksamheten. Vår oberoende ställning och den insyn vi bidrar med är viktig för ett väl fungerande demokratiskt land. Vårt mål är att våra granskningar gör skillnad för människor både nu och i framtiden.
Vi företräder också Sverige i revisionssammanhang och har utvecklingssamarbete med revisionsmyndigheter i Afrika, sydöstra Europa och Asien.
