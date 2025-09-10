Redovisningsekonom
2025-09-10
Är du redo att dyka in i redovisningsvärlden och göra en verklig skillnad? På Alleima värdesätter vi kraften i handling och tillfredsställelsen av att förverkliga idéer. Bli en del av vår stödjande miljö där varje individ blir erkänd och värderad. Låt oss skapa framtiden tillsammans!
Placering: Sandviken
Din roll
Som redovisningsekonom hos oss får du en nyckelroll i ett sammansvetsat team om fem personer. Du arbetar brett med redovisning och rapportering, inklusive ansvar för delar av den legala redovisningen samt rapportering till koncernen enligt IFRS. Rollen innefattar även budget- och prognosarbete, koncerninterna flöden, kvartalsvis skatterapportering, balansavstämningar, analyser och uppföljningar till organisationen.
Anställningen kommer börja som ett föräldrarvikariat hos Alleima Treasury för att sedan övergå till ordinarie roll som redovisningsekonom. På Treasury kommer du under 5 månader bland annat administrera Treasury Systems, övervaka den dagliga handeln genom att mäta och rapportera risker, bokföring av finansiella transaktioner, avstämningar, inrapportering till koncernen samt analyser och månadsrapport till ledningsgrupp.
Exempel på arbetsuppgifter:
Uppföljning och support av koncerninterna flöden samt bankavstämningar
Budget och prognosarbete
Månadsrapportering till koncernen
Ekonomiska uppföljningar som stöd till organisationen
Interna kontroller
Möjlighet att fördjupa dig i komplexa redovisningsområden
Deltagande i förbättringsprojekt för att effektivisera våra processer
Hos oss får du frihet under ansvar, möjlighet att påverka och utvecklas - och inte minst: ett team med stark sammanhållning där vi har roligt tillsammans varje dag!
Din Profil
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi samt några års erfarenhet av liknande arbete. Du har goda kunskaper i Excel och erfarenhet av att arbeta i ekonomisystem. Du behärskar svenska och engelska utmärkt i både tal och skrift, och har förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är noggrann, initiativrik och har en positiv attityd. Du är strukturerad, har öga för detaljer och kan hantera flera uppgifter parallellt samtidigt som du håller deadlines. Din kommunikativa förmåga gör att du samarbetar enkelt med kollegor och andra intressenter.
Vad du kan förvänta dig av oss
En välkomnande arbetsplats som präglas av en lång historia. Genomgående är den stolthet vi bär med oss för det arbete som vi gör och vad det bidrar till.
Hos oss är hälsa och säkerhet högsta prioritet; vi erbjuder ett konkurrenskraftigt förmånspaket med bland annat friskvård, sjukvårdsförsäkring, tandvårdsförsäkring samt pensionsplan.
Övrig information
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Katarina Lidblom, rekryterande chef, +46 73 566 91 81
För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Sara Kühner, ansvarig rekryterare, +46 76 495 02 40Publiceringsdatum2025-09-10Facklig kontakt
Maria Sundqvist, Akademikerföreningen, +46 70 651 73 81
Kjell-Åke Klockervold, Ledarna, +46 70 314 24 43
Mikael Larsson, Unionen, +46 70 307 30 48
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-07
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer - genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov som gör att vi uppnår våra affärsmässiga mål genom vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
