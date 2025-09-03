Redovisningsekonom

Nordiska Bemanningsgruppen AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm
2025-09-03


Vem är du
Är du en analytisk redovisningsekonom som trivs i en dynamisk miljö där du får arbeta nära både siffrorna och verksamheten? Vill du vara med och utveckla den ekonomiska uppföljningen i ett växande företag? Då kan det här vara rollen för dig!

Om rollen
Som redovisningsekonom hos oss kommer du att ha en central roll i koncernens ekonomiavdelning. Du arbetar med löpande redovisning och bokslut, men rollen innefattar också viktiga inslag av ekonomisk uppföljning, analys och budgetarbete. Du blir en viktig länk mellan redovisning och verksamhetsstyrning - där dina insikter bidrar till både strategiska beslut och effektivt resursutnyttjande.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Löpande redovisning och månadsbokslut
• Delta i årsredovisning och deklarationsarbete
• Analysera och följa upp utfall mot budget
• Stödja i budget- och prognosarbete
• Bidra till utveckling av rutiner, processer och system inom ekonomifunktionen
• Rapportering inom koncernen

Vi söker dig som
• Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning
• Har några års erfarenhet av kvalificerad redovisning, gärna i koncernmiljö
• Har god analytisk förmåga och intresse för siffror och samband
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Har god systemvana, gärna från större affärssystem och Excel

Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en varierad och utvecklande roll i ett stabilt men expansivt företag. Du får arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en öppen och professionell miljö där idéer välkomnas och samarbete värdesätts.

Ersättning
Fast l?n

