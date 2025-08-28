Redovisningsekonom
Företagspresentation Vi söker en redovisningsekonom till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Kalmar med start i oktober. Tjänsten är ett föräldravikariat och löper initialt över en period på cirka 6 månader (med möjlighet till förlängning).
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Rollen som Redovisningsekonom innefattar arbete med ekonomiadministration såsom redovisning i företagets alla bolag, att delta i årsbokslut, momsfrågor och övriga administrativa uppgifter. Rollen innefattar även budget- och prognosarbete samt analys, rapportering och uppföljning löpande och i våra projekt. Du jobbar självständigt i ett team där du är ett stöd i frågor som rör ekonomi för projektledare och ledningsgrupp.
Därutöver är du med och driver och/eller deltar i utvecklingsprojekt kring förbättringar av processer, rutiner och system. Ett utvecklande ekonomiarbete i ett spännande företag med korta beslutsvägar och en positiv arbetsmiljö.
Din profil Din bakgrund/kvalifikationer
• Relevant utbildning och 1-3 års erfarenhet av ekonomiarbete
• Ett gott affärssinne med fokus på detaljer såväl som de övergripande ekonomiska flödena.
• Du är ansvarstagande och trivs i en bred roll med frihet att utveckla och bidra till förändring.
• Är trygg, kommunikativ och prestigelös, vilket är viktigt då vi är litet, dynamiskt team.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande om du har vana från projektbaserad verksamhet.
Låter det lockande och tycker du passar in på våra förväntningar så är du välkommen in med din ansökan.
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
• Madeleine Sandberg, 0704-10 63 98, madeleine.sandberg@unikresurs.se
• Daniel Stålbäck, 0730-42 31 22, daniel.stalback@unikresurs.se
