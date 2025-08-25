Redovisningsekonom
2025-08-25
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
NYSTRÖM & PARTNERS REVISION KB är en väl förankrad byrå som bedriver verksamhet med kontor i Helsingborg. Vår klientstock består av mindre och medelstora företag med stor branschspridning och varierande ägarstruktur. Av byråns ca 12 medarbetare är tre auktoriserade revisorer. Huvudsakligt arbetsområde är revision, men vi tillhandahåller också rådgivning rörande skatter och företagande, företagsvärdering, generationsskiften, redovisningsfrågor m.m. Vårt sätt att arbeta bygger på att vara en liten effektiv och självbestämmande organisation. För att komplettera och verifiera vår egen kunskap har vi ett stort kontaktnät med självständiga specialister inom närbesläktade arbetsområden såsom skatter, juridik, IT m.m. Såväl nationellt som internationellt har vi ett samarbete med Crowe Global, www.crowe.com,
som utgörs av ca 30.000 medarbetare i ett 100-tal länder. www.nyopart.se
Om jobbet
Vi söker REDOVISNINGSEKONOM
till en tjänst i Helsingborg. Du skall biträda våra revisorer med redovisningstjänster till olika kunder. Vi tror att du har några års praktik från liknande arbetsuppgifter och har bra kunskaper inom olika redovisnings- och löneprogram. Arbetsuppgifterna är att sköta all löpande redovisning, moms, uppbörder, månadsbokslut samt biträda vid årsboksluten.
Ditt arbete i vårt team kommer snabbt att leda till kvalificerade arbetsuppgifter och eget ansvar för ett antal uppdrag. För att passa i teamet bör dina egenskaper vara initiativförmåga, flexibilitet och serviceanda.
Ur utbildningssynpunkt följer vi olika kursprogram.
Tillträde enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: info@nyopart.se
