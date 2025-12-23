Redovisningsassistent till kundfakturaprocessen
2025-12-23
Gillar du effektiviseringar, högklassig service och drivs av att hitta nya lösningar?
Vi söker nu 2 vikarierande redovisningsassistenter till det team som jobbar med kundfaktura på Shared Service Center Hub inom ICA Affärsservice.
Hos oss får du uppleva en spännande blandning av den stora koncernens styrka och den enskilda handlarens entreprenörsanda. Här finns en unik möjlighet att lära känna många olika branscher. Vi är i ständig förändring och det händer alltid nya saker, vilket leder till utvecklande arbetsdagar. ICA ligger i framkant inom många områden och ICA Affärsservice satsar kontinuerligt på innovation inom ekonomi- och lönetjänster för framtiden.
Som en del av ICA Affärsservice kommer du att arbeta tillsammans med många engagerade kollegor som är professionella, mycket kompetenta och stolta över att alltid göra våra kunders vardag enklare.
Om jobbet som redovisningsassistent
Hos oss kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa en effektiv kundfakturaprocess. Tillsammans med ett gäng härliga kollegor skapar och vårdar du ICA:s kundrelationer i nära dialog med kunden. Teamkänsla är viktigt då ni gemensamt stöttar och hjälper varandra i det dagliga arbetet och når målen tillsammans.
Vi vill att du är med och bidrar till att utforma, effektivisera och utveckla våra arbetsprocesser för att fortsätta vår resa mot framtidens ekonomifunktion.
Teamets uppgift är att säkerställa en korrekt kundreskontra för ICA:s koncernbolag. För att lyckas med detta kommer du dagligen bland annat att:
Hantera felaktigheter i vårt faktureringssystem Cosmoz
Säkerställa faktureringen
Utföra avstämningar
Kvalitativ kravhantering
Ha daglig kontakt med våra kunder och andra enheter inom företaget.
Utreda och analysera differenser för att säkerställa en korrekt reskontra samt redovisa ett kvalitativt bokslut
Initiera förbättringar i våra flöden för att höja kvalitet och effektivitet
Ditt uppdrag är även att:
Bidra till att driva en framgångsrik verksamhet
Driva din egen samt bidra till andras utveckling
Bidra till gott samarbete och arbetsklimat
Är du den vi söker?
Vi ser att du har en grundläggande förståelse för redovisningsprocessen samt ett intresse för digitalisering och automation. Vi ser gärna att du har arbetat några år med liknande arbetsuppgifter och söker efter nya utmaningar. Goda kunskaper i Excel och andra relevanta system är meriterande.
För att trivas som redovisningsassistent gillar du struktur, är nyfiken på att lära nytt och har många järn i elden. Din omgivning skulle beskriva dig som positiv och ivrig att lära och utvecklas. Att vara en lagspelare är naturligt för dig och du delar gärna med dig av dina kunskaper. Du har lätt att ta till dig nya arbetssätt och förmågan att se potentialer till förbättringar.
Därför ska du välja ICA
Vill du göra varje dag lite enklare ihop med oss? Det är nämligen precis det vi vill göra. För våra kunder och för oss själva. Vi vill att alla ska kunna må bättre, handla bekvämare, laga bättre mat och leva i ett mer hållbart samhälle. Och det är du och vi tillsammans som gör det här. För att lyckas med det måste vi hela tiden utmana oss själva. Vi måste hela tiden jobba ihop för att behålla bra relationer, goda samarbeten och det där starka entreprenörsdrivet för att fortsätta att utvecklas. Innovation och digitalisering är otroligt viktigt för oss. Det är så vi hittar lösningar som håller för framtiden.
När det gäller din egen utveckling är det också rätt bra att vi är så stora som vi är och jobbar inom så många olika områden. Det betyder att du kan hitta din egen väg framåt och påverka hur du själv ska utvecklas och växa. Allt det här kombinerat tycker vi skapar riktigt bra förutsättningar för att du och vi ska kunna hänga ihop riktigt länge - och ha kul längs vägen.
Vad händer nu?
Vikariat 1 ca: 3 månader med chans till förlängning
Vikariat 3 ca 8 månader med chans till förlängning
Start: omgående
Kontaktpersoner
Frågor om tjänsten besvaras av rekryterande chef:
Lisa Niclasson, lisa.niclasson@ica.se
Fackliga organisationer:
Unionen; Umit Dag, umit.dag@ica.se
telefonnummer: +46722201598.
Akademikerföreningen; Kontaktas via mailbox: akademikerforeningen@ica.se
Sista dag för ansökan
Sista ansökningsdag är 2026-01-05. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag har passerat.
Varmt välkommen med din ansökan!
ICA ska spegla våra kunder och samhället, vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenheter. Vi värnar om goda arbetsmiljöförhållanden med mål om helt rökfria arbetsplatser. Om roller kräver det så behöver du genomgå tester, bakgrundskontroller och drogtestning innan anställning.
