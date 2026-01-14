Recptionist/tandvårdsbiträde
Fyris Dental AB / Receptionistjobb / Sigtuna Visa alla receptionistjobb i Sigtuna
2026-01-14
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fyris Dental AB i Sigtuna
Vi söker en recptionist som också kan behöva jobba som tandvårdsbiträde till en trevlig tandläkarmottagning, som funnit i trakten i mer än 50 år. Vi har en trogen och trevlig klientel. Praktiken består av fräscha och ljusa lokaler med modern utrustning, intill Märsta tågstation.
Vi tror på god service och ett gott bemötande med långsiktiga relationer till våra patienter.
Tidigare erfaranhet från vården är meriterande men inget krav då handledning och introduktion till arbetsuppgifterna sker hos oss.
Du ska behärska det svenska språket i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlighet och samarbetsförmåga.
Arbetsuppgifter består exempelvis sedvanlig receptionsitarbete samt assistans vid behandlingar, steril arbete.
Vi erbjuder dig en lugn och trevlig arbetsmiljö med goda och konkurrenskraftiga anställningsvillkor, där du har stor möjlighet att påverka din arbetsplats.
Arbetstiderna är huvudsakligen förlagda till 4 dagar i veckan, måndag till torsdag. Deltid
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: jobb@tandhals.se Arbetsgivare Fyris Dental AB
(org.nr 556927-9085)
Stationsgatan 3 D (visa karta
)
195 47 MÄRSTA Arbetsplats
Tandhälsan Märsta Jobbnummer
9682998