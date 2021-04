Receptionist/Turistanläggingsassistent till Dragsö Camping - Dragsö Bad & Camping AB - Receptionistjobb i Karlskrona

Dragsö Bad & Camping AB / Receptionistjobb / Karlskrona2021-04-11Dragsö Camping är en fyrstjärnig modern familjecamping belägen på egen ö tre kilometer utanför Karlskrona centrum. Anläggningen är idag ett av länets mest besökta turistmål. Vi på Dragsö Camping är stolta över att vara en del av en bransch som växer och utvecklas. De svenska campingplatserna är motorn för sommarturism på de flesta av Sveriges destinationer och en betydande faktor i svensk besöksnäring. Just nu gör vi stora och långsiktiga investeringar på vår camping för att fortsätta uppfylla och överträffa våra gästers förväntningar.2021-04-11Som receptionist hos oss arbetar du framförallt med gästkontakt vid in- och utcheckning, bokning över telefon och mail samt genom att ge information om vår anläggning och vårt närområde. Vår verksamhet kännetecknas av uthyrning av campingplatser, stugor, båtar, kajaker/kanoter, äventyrsminigolf, biljardgolf och konferenser. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är förlägna i receptionen men vi på anläggningen arbetar som ett team för att ge våra gäster bästa möjliga upplevelse.Vem du ärVi söker dig som är har en god känsla för service, är ansvarsfull och full av framåtanda. Säkerhetsansvar för anläggningen ingår i tjänsten varför myndig ålder måste vara uppnådd. Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska språket, både i tal och skrift. Kan du även tyska så ses detta som meriterande. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och håller dig lugn när tempot är högt. Du är en lagspelare men har heller inga problem med att på egen hand finna arbetsuppgifter under lugnare stunder. Vi lär ut vårt bokningssystem på plats men du behöver ha god IT-vana och kunna sätta dig in i nya system. Har du erfarenhet av liknande arbete ses detta som meriterande men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Sök tjänsten genom att skicka CV och personligt brev till oss (gärna som PDF-fil). Ansökan endast via mail till receptionist@dragso.se Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.Tjänsten erbjuds under mitten av juni till slutet av augusti, 25-40 timmar/vecka. Ledighet utöver normal avtalad ledighet under denna tid beviljas ej. Utbildning sker på plats under våren och det kan eventuellt finnas möjlighet till extraarbete utöver sommarsäsongen. Lön enligt kollektivavtal.Vi undanber oss erbjudanden om annonsering- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Dragsö Bad & Camping ABLANDSVÄGSG 237139 KARLSKRONA5683549