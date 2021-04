Receptionist Till Särnmark Assistans - Särnmark Assistans AB - Receptionistjobb i Solna

Särnmark Assistans AB / Receptionistjobb / Solna2021-04-07Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare 1992. Vi har Sveriges nöjdaste kunder i vår bransch för sjunde året i rad. Vi är ett värderingsdrivet bolag som lägger stor vikt vid individens engagemang och förmågor. Under de senaste åren har vi utökat våra affärsområden och Särnmark erbjuder idag våra kunder personlig assistans över hela Sverige, ledsagar- och avlösarservice i Stockholms stad samt rehabilitering av patienter på den spanska solkusten. Vi har idag över 2500 engagerade medarbetare över hela Sverige och i Spanien, som varje dag levererar vårt löfte "ett bättre liv" till våra kunder.2021-04-07I rollen som receptionist är din huvudsakliga uppgift att via telefon, mail, fax, brev eller fysiska besök hantera all inkommande kommunikation. Du välkomnar besökare och kollegor till kontoret. I arbetsuppgifterna ingår att registrera fakturor, hantera posten, enklare administrativa arbetsuppgifter och ha god koll på personalmatsalen m.m. Din lyhördhet blir viktig vid uppföljning av avvikelser och informationslämning till chefer.Dina egenskaperFör att lyckas och trivas i denna roll tror vi att du har en förmåga att bemöta kunder och kollegor på ett professionellt sätt med service i fokus. Du gillar när arbetstempot är varierande och hittar ständigt nya lösningar på problem som uppstår i arbetet. Ditt glada humör smittar av sig till kunder och kollegor och det engelska språket känner du dig bekväm i.Är det dig vi letar efter? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Vi söker dig som har:Gymnasial utbildningErfarenhet av arbete inom växeltelefoni, reception eller administrationGod datorvanaGoda kunskaper i MS OfficeLätt för att uttrycka dig mycket väl i tal och skrift, även på engelskaPlus i kanten:Erfarenhet av branschen Personlig assistansHeltid 08:00-16:30, sommarvikariat.Skicka in din ansökanKlicka på knappen ansök och fyll i den efterfrågade informationen. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. Läs gärna mer information på www.sarnmark.se Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratfast lönSista dag att ansöka är 2021-05-07Särnmark Assistans AB5675976