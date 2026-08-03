Receptionist till Norrköpings stadsmuseum
Norrköpings kommun / Receptionistjobb / Norrköping Visa alla receptionistjobb i Norrköping
2026-08-03
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Har du ett kultur- och historieintresse och vill arbeta i en spännande miljö? Vill du vara Norrköpings stadsmuseums ansikte utåt? Då kan du vara vår nya receptionist!
Vilka är vi?
Norrköpings stadsmuseum finns i industrilokaler vid Motala ström och har som uppdrag att vårda och förmedla det lokalhistoriska kulturarvet. Genom ett varierat utbud av utställningar, visningar, stadsvandringar, föreläsningar och andra program förmedlas kunskap om Norrköpings historia och dess betydelse för dagens samhälle. Norrköpings stadsmuseum arbetar även med att belysa samtiden ur ett historiskt perspektiv.
Hos oss arbetar 15 personer med olika kompetenser som tillsammans bidrar till en bred verksamhet genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Arbetsgruppen präglas av stort samhällsengagemang och god sammanhållning, där alla bidrar till att skapa en bra arbetsmiljö. Hos oss arbetar utöver vår tillsvidareanställda personal även timanställda receptionister och Norrköpings stadsguider som administreras av Norrköpings stadsmuseum.
Hos oss får du möjlighet att tillgängliggöra en av Norrköpings intressantaste platser, mitt i Norrköpings spännande industrilandskap! Vi arbetar medvetet med låga trösklar för nya besökare och skapar aktiviteter och program för förskola och skola, barnfamiljer och vuxna.
Dina arbetsuppgifter
Som receptionist arbetar du tillsammans med dina museikollegor och för att kulturarvet ska bli tillgängligt för alla norrköpingsbor och tillresta besökare. Du är Norrköpings stadsmuseums ansikte utåt och bidrar till varumärket genom ditt arbete.
Kärnan i ditt arbete är att leverera god service och ett gott värdskap till våra besökare. Tillsammans med dina kollegor ser du till att alla som besöker museet känner sig genuint välkomna, sedda och omhändertagna. I värdskapet ingår också att sälja biljetter, ta emot lokalbokningar och hantera vissa gruppförfrågningar.
I ditt arbete har du kontakt med olika interna och externa partners, du är kontaktperson mot Upplev Norrköping och bidrar till att utveckla Norrköpings besöksnäring.
Du deltar aktivt i utvecklingen av museet och dess värdskap. Genom dialog med besökarna fångar du upp synpunkter, frågor och förslag om verksamheten.
I det dagliga arbetet hanterar du kassa och butiksskyltning i vår museibutik. Du bidrar till att museibutiken blir en attraktiv del av museibesöket för både turister och lokalbor. Du är en viktig del av museibesöket och arbetar aktivt för att säkerställa en hög servicenivå och nöjda besökare. Du kan museets utställningar och program, och tipsar och vägleder olika målgrupper i museets utbud i din roll som receptionist.
I receptionen hanterar du även museets telefon, mail och bokningssystem. Du sköter delar av stadsmuseets digitala kommunikation där du planerar skapar och publicerar innehåll i våra sociala medier samt till viss del uppdaterar och underhåller verksamhetens hemsida.
Det dagliga arbetet i butik och reception som schemaläggning och inköp leds och planeras av museets butik- och receptionsföreståndare som är din arbetsledare i receptionsteamet.
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och god erfarenhet av att arbeta med service, värdskap och att möta människor. Du som vill ha ett socialt arbete, som alltid sätter besökaren i främsta rummet och tycker om att i det personliga mötet, göra det lilla extra för att leverera riktigt god service. Du är engagerad, har ett intresse av historia och är nyfiken på att lära dig mer om det lokala kulturarvet.
Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att hantera kassa och arbeta med försäljning och butiksskyltning, där ditt estetiska sinne kommit till användning. Du har erfarenhet av att arbeta med sociala medier i professionella sammanhang, med god förmåga att skapa, publicera och följa upp innehåll i digitala kanaler. Du har även kunskaper inom skriftlig kommunikation och marknadsföring.
Som person ser vi att du är utåtriktad, trygg, stabil, strukturerad och flexibel. Du tar tag i saker och slutför det som du påbörjat. Du trivs med att arbeta i grupp såväl som självständigt och tar gärna initiativ till att få det dagliga arbetet att flyta på för att förbättra och utveckla arbetet.
Arbetet är delvis fysiskt krävande och innebär att du tar emot och packar upp varor till museibutiken. Du klarar att arbeta stående stora delar av arbetsdagen.
Du har goda kunskaper i både svenska och engelska, och behärskar du ytterligare språk ser vi det som positivt. Vidare har du god datorvana och kan lätt hantera digitala plattformar samt söka fram information.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid samt varje torsdagskväll och varannan helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 23 augusti
Kontakt mellan 10-21 augusti: Museichef Anna-Lena Grusell på 011-15 28 11, anna-lena.grusell@norrkoping.se
Kontakt mellan 3–14 augusti: Butik- och receptionsföreståndare Elisabet Gençel, 076-506 60 22, elisabet.gencel@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt. Det kommer att begäras utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan ske.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
S:t persgatan 95 (visa karta
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605 95 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10020166