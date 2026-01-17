Receptionist till Gullmarsstrand Hotell
Vill du ha havet som närmsta granne, se glada och nöjda gäster checka in och ut på en av Västsveriges vackraste platser. Samtidigt är du en en drivande kraft i att gästens vistelse är minnesvärd, smidig och välkomnade.
På Gullmarsstrand, som ligger på vackra Skaftö, letar vi nu efter dig som älskar besöksnäringen, energi och fartfyllda mötet där människor träffas, umgås och firar framgång tillsammans.
I rollen som Receptionist är du ansiktet utåt för vår anläggning och våra gäster. Ditt leende och ditt vänliga synsätt kommer att vara det första våra gäster möter när de anländer. Du arbetar med in- och utcheckningar samt förberedelser, fakturering, försäljning, konferensarbete samt spa och svarar på frågor och ser till att våra gäster känner sig välkomna och omhändertagna under hela vistelsen.
DET HÄR TROR VI OM DIG
Har en bubblande personlighet och älskar att träffa nya människor.
Är organiserad och har öga för detaljer även när det är högt tempo.
Kan hantera olika datasystem
Du har ett genuint intresse för människor och tycker om att överträffa deras förväntningar.
Positivt inställd och lösningsorienterad
Din attityd och ambitioner framåt är viktigt. Det är meriterande om du har arbetat inom servicebranschen eller i liknande roll tidigare. Men inget krav.
Svenska är ett krav i tal och skrift. Meriterande är engelska. Körkort och tillgång till bil är nödvändigt, men inget måste.
DET HÄR FÅR DU
Arbeta i en dynamisk och föränderlig miljö
Vara med och utveckla erbjudande och verksamheten
Skapa förutsättningar för nöjda gäster
Arbeta aktivt med gästresan
Trygghet och stabilitet i anställningen
TJÄNSTEN Anställning är tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön efter överrenskommelse Rollen är förlagd på dagar, kvällar och helger Tjänsten är 80-100%
TILLSÄTTNING Vi rekryterar löpande och tillsätter tjänsten relativt omgående eller enligt överenskommelse. Startdag 1 mars 2026.
OM OSS Vi är ett familjeägt hotell som ligger 0 meter från havet i Fiskebäckskil på Skaftö. Vi brinner för utveckling, att utvecklas och service, det sistnämnda skulle vi inte klara av utan vårt härliga team. Älskar du precis som vi att göra det där lilla extra för varje gäst? Då är du given i vårt team!
Våra värdeord är Miljö, Värdskap, Gemenskap, Passion samt Mod, och efter det lever och andas vi varje dag! Det är en fartfylld miljö där vi arbetar med intentionen att vara en internationellt avslappnad havsnära miljö för våra gäster. Så ansöker du
