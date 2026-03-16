Receptionist sommarvik

2026-03-16
Receptionist - Lager (Sommarvikariat)
Arbetsgivare: Fiks Group AB
Ort: Eskilstuna
Omfattning: Heltid
Period: Vecka 30-33Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Vi söker en receptionist till våran kund under vecka 30-33. Du ansvarar för att ta emot chaufförer vid ankomst, registrera dem och hänvisa till rätt lastplats. I rollen ingår även att boka in leveranser och planera dessa tillsammans med personalen på godsmottagningen för att säkerställa ett smidigt lagerflöde.Dina arbetsuppgifter
• Ta emot och registrera chaufförer
• Hänvisa chaufförer till rätt lastplats
• Hantera bokningar av leveranser
• Planera leveranser tillsammans med godsmottagningen
• Enklare administrativa uppgifterKvalifikationer
• God datorvana
• Strukturerad och serviceinriktad
• God samarbetsförmåga
• Svenska & Engelska i tal och skriftSå ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fiks Group AB
