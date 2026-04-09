Receptionist sökes (sommar + deltid)
Vi på Globens trafikskola söker en receptionist till vårt härliga team!Publiceringsdatum2026-04-09Om företaget
Globens trafikskola är en väletablerad trafikskola vid Gullmarsplan som varit en trygg del av branschen sedan 1989. Hos oss arbetar ett engagerat team som tillsammans skapar en varm, professionell och trivsam miljö - både för våra elever och för oss som jobbar här.
Vi brinner för personlig service och hög kvalitet i allt vi gör, och vi värdesätter gemenskap, ansvar och arbetsglädje i vardagen.Om tjänsten
Vi söker nu en receptionist som kan arbeta under sommaren med möjlighet till deltidsarbete även efter sommaren.
Som receptionist hos oss är du vårt ansikte utåt och en viktig del i att skapa en positiv upplevelse för våra elever.Arbetsuppgifter
Ta emot och välkomna kunder i receptionen
Svara på telefon och mejl
Hjälpa elever med bokningar och frågor kring utbildning
Hantera administrativa uppgifter och betalningar
Stötta dina kollegor i det dagliga arbetet
Vem vi söker
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad, positiv och ansvarstagande
Strukturerad och trivs med att ha många bollar i luften
Bekväm med att möta människor och ge god service
Självständig men också en lagspelare
Du behärskar svenska i tal och skrift. Kunskaper i andra språk är meriterande.
Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av service, reception eller kundkontakt - men det viktigaste är din inställning och vilja att lära.
Vi erbjuder
Ett trevligt och stöttande arbetsklimat
Ett varierande och socialt arbete
Möjlighet att fortsätta arbeta deltid efter sommaren
En arbetsplats där du får utvecklas och ta ansvarSå ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka in ditt CV och ett kort personligt brev - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@globenstrafikskola.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Globens Trafikskola AB
(org.nr 556935-8327)
Gullmarsvägen 4 (visa karta
)
121 40 JOHANNESHOV Jobbnummer
