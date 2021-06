Receptionist/Säljare - City Däck Öresund AB - Butikssäljarjobb i Malmö

Prenumerera på nya jobb hos City Däck Öresund AB

City Däck Öresund AB / Butikssäljarjobb / Malmö2021-06-30#jobbjustnuCityDäck Öresund AB är ett expansivt och erfaret företag inom däck- och fälgbranschen. Efterfrågan på våra tjänster och varor ökar konstant, och vi söker därför just nu dig som har utbildning och erfarenhet av arbete med kundmottagning och försäljning i däckbranschen.Arbetet består först och främst av att ta emot kunder på ett trevligt och inbjudande sätt. Därför är erfarenhet av liknande jobb inom branschen ett absolut krav. Det är naturligtvis också av vikt att ditt agerande leder till merförsäljning och all form av erfarenhet och utbildning inom försäljning är en klar fördel. Har du också erfarenhet av arbete i däckaffärssystem är det ännu bättre.Det allra viktigaste är dock att du är ambitiös och framåt och villig att lära dig, att du har har god social kompetens, att du alltid möter kunden med ett leende och att du inser att olika kunder ska bemötas på olika sätt. Vi hoppas att just du är den vi söker.2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-07-30City Däck Öresund ABScheelegatan 1521228 Malmö5839041