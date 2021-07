Receptionist på Gym - Down Below AB - Receptionistjobb i Stockholm

OM TJÄNSTENVi söker dig som kan komplettera vårt härliga och positiva gäng som håller ställningarna i receptionen på Slagskeppet Gym.VI ERBJUDERKvälls- och helgjobb. Vid behov även dagtid.Mycket varierande arbetsuppgifter, bl. a reception, kassa, försäljning, café, butik och underhållsstädning.Du ansvarar själv för anläggningen under din arbetstid, men oftast har du sällskap av våra instruktörer, personliga tränare och våra medlemmar (som många betraktar Skeppet som sitt andra hem) så du är nästan aldrig ensam.Intervjuer sker löpande och vi tillsätter tjänsten när vi hittar rätt person.OM DIGDu tycker om och är intresserad av människorDu gillar försäljning och finner en tillfredsställelse i att förbättra dina resultat.Du är en engagerad och driven person med hög känsla för service.Du är självgående och initiativtagande då du under perioder kommer att vara ensam på plats i lokalen och därmed ha ansvaret för lokalenDu gillar rutiner och ordning och reda.Data- och kassavana är ett plus, men dina personliga egenskaper och förmågor väger tyngst.Du ska ha fyllt 18 år.Du är flexibel och kan ta jobb på relativt kort varsel.OM SLAGSKEPPETKom och joina oss på Slagskeppet! Slagskeppet är en av Stockholms äldsta thaiboxningsklubbar och kvarlevorna av Rellos Gym - ett av de första riktiga gymmen i Sverige. Vi kör Styrketräning, Kampsport, Cirkelträning och Gym. Vi har även ett café som serverar grymma sallader i anslutning till vår reception.Din blivande arbetsplats erbjuder ett socialt och varierande arbete där du får serva alla sorters människor i alla åldrar. Vi ligger i Kungl. Tennishallen på Lidingövägen på Östermalm. Närmaste T-bana är Gärdet.2021-07-05Sista dag att ansöka är 2021-07-31Down Below ABLidingövägen 7511541 Stockholm