Receptionist med start i oktober!
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Nu söker vi en receptionist till Vinsta i Vällingby för ett långsiktigt konsultuppdrag. Detta är rollen för dig som brinner för service och som vill arbeta med varierade arbetsuppgifter på ett arbetsplats där personalen trivs!
OM TJÄNSTEN
Vår kund ISS är ett ledande företag inom arbetsplatsupplevelse och facility management, som erbjuder tjänster som städning, teknisk support, matservice och arbetsplatslösningar för att förbättra affärsprestanda och göra livet enklare och mer produktivt.
Nu söker de en receptionist på heltid till projektkontoret i Vinsta i Vällingby. För att trivas i denna roll bör du värdesätta integritet och ärlighet, vara flexibel och ha ett starkt kundfokus. Du ser kreativa lösningar på utmaningar och skapar en välkomnande och professionell atmosfär. Som ansiktet utåt för företaget är du serviceinriktad och hanterar olika situationer med lugn och effektivitet.
Arbetstider: 09:00 - 18:30.
Dina arbetsuppgifter
• Klassiska receptionistuppgifter såsom att välkomna besökare, hantera telefonsamtal och e-post, samt administrativt arbete.
VI SÖKER DIG SOM
• Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Har erfarenhet av kundservice och god förståelse för kundbemötande - du brinner för att göra det lilla extra.
• Skinn på näsan och förmåga att hantera utmanande situationer med självförtroende.
• Har en registerkontroll utan anmärkningar.
• Är tillgänglig att börja 1 oktober.
Det är meriterande om du har
• Arbetat i reception sedan tidigare för att snabbt kunna komma in i rollen.
• Har tidigare administrativ erfarenhet.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Kommunikativ
• Serviceinriktad
• Noggrann
• Strukturerad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114142". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9481695