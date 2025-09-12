Receptionist/Housekeeping

OM DIG. Vi söker dig som kan ge god service och det lilla extra till våra gäster. Det viktigaste för oss är våra gästers trivsel och bekvämlighet. Vi sätter alltid kunden först och anpassar oss efter kundens behov. Du ska vara driftig och kunna jobba i ett lag men också självständigt. Du behöver kunna kommunicera på svenska i tal och skrift samt engelska eftersom du kommer att ha daglig kontakt med våra gäster. Om det här låter intressant, skicka ditt CV redan idag till sandeep.hotel10@gmail.com.