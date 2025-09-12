Receptionist/Housekeeping

Hotell Eken Mölndal AB / Receptionistjobb / Mölndal
2025-09-12


OM DIG.
Vi söker dig som kan ge god service och det lilla extra till våra gäster. Det viktigaste för oss är våra gästers trivsel och bekvämlighet. Vi sätter alltid kunden först och anpassar oss efter kundens behov. Du ska vara driftig och kunna jobba i ett lag men också självständigt. Du behöver kunna kommunicera på svenska i tal och skrift samt engelska eftersom du kommer att ha daglig kontakt med våra gäster. Om det här låter intressant, skicka ditt CV redan idag till sandeep.hotel10@gmail.com.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Endast per mejl.
E-post: sandeep.hotel10@gmail.com

Arbetsgivare
Hotell Eken Mölndal AB (org.nr 559079-4318)
Ekenleden 1 (visa karta)
428 36  KÅLLERED

Arbetsplats
Hotell Eken Mölndal

Jobbnummer
9507176

