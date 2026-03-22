Receptionist /Hotellmedarbetare
2026-03-22
Vi söker nu en serviceinriktad medarbetare till vår reception.
Vill du arbeta i en dynamisk hotellmiljö där service och gästupplevelse står i fokus? Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och trivs med att möta människor.
Om tjänsten:
Som receptionist hos oss kommer du att arbeta med:
In- och utcheckning av gäster
Bokningshantering
Kundservice via telefon och mejl
Löpande administrativa uppgifter
Säkerställa att gäster får en trivsam vistelse
Tjänsten innebär varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Vi söker dig som:
Har god servicekänsla och ett professionellt bemötande
Är strukturerad och lösningsorienterad
Har god datorvana
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Erfarenhet från hotell/reception är meriterande
Skicka din ansökan innehållande:
CV
Personligt brev
Referenser
til: rekrytering@hotellamber.se Publiceringsdatum2026-03-22
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
E-post: rekrytering@hotellamber.se Arbetsgivare Naran Hotell AB
