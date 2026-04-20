Receptionist | Falun | Sommarjobb
2026-04-20
Är du serviceinriktad, engagerad och trivs i en roll där du får ta ansvar och vara spindeln i nätet? Nu söker vi på Manpower en receptionist för ett sommarjobb hos en av våra kunder i Falun. Här får du arbeta i en varierad och social roll där du är en viktig del av den dagliga kontorsverksamheten. Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Ort: Falun
Start: Vecka 25
Omfattning: Heltid, kontorstider vecka 25, 26, 27 och 32. Kan eventuellt bli förlängt vid behov efter sommaren
Om jobbet
Som receptionist har du en central roll i verksamheten. Du är ofta den första personen som besökare, medarbetare och externa kontakter möter, vilket gör ditt bemötande och din service avgörande. Rollen är bred och innebär både administrativa uppgifter och praktiskt stöd i kontorsmiljön. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med övriga medarbetare och bidrar till att kontoret fungerar smidigt i vardagen.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Ta emot och välkomna besökare
Svara på telefon och hantera inkommande mejl
Stötta medarbetare i det dagliga kontorsarbetet
Arbeta med internservice och stöd i kontorsmiljö
Hantera post och paket
Beställa och förbereda mat, lunch och fika
Den vi söker
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande, lösningsorienterad och engagerad. Du har ett professionellt och vänligt bemötande, gillar att hjälpa andra och trivs i en roll med många kontaktytor. Du är strukturerad, har lätt för att ta egna initiativ och känner dig trygg i en administrativ miljö.
Vi ser att du har:
Goda datakunskaper
Flytande svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Östra Hamngatan 20 (visa karta
)
791 71 FALUN Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se Jobbnummer
9865041