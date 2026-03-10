Receptionist/administratör
Specialistläkarna i Helsingborg är en privat klinik som bedriver sjukvård på uppdrag av Region Skåne. Vi erbjuder vård inom endoskopiska undersökningar (koloskopi och gastroskopi), med fokus på kvalitet, trygghet och gott bemötande.
Vi söker nu en receptionist/administratör som vill bli en del av vårt team. Tjänsten är ett vikariat med tillträde i i maj och sträcker sig till mitten på september 2026.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och innefatta bland annat:
Patientkontakt via telefon
Boka patienter
Remisshantering
Posthantering
Av- och ombokningar av besök
Boka tolk och sjukresor
Arbete i patientadministrativa system som PASIS, Melior och 1177.
Upplärning inom de olika arbetsområdena är en självklar del av introduktionen.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av receptions- och/eller administrativt arbete (meriterande)
Har god datorvana och gärna erfarenhet av patientadministrativa system
Trivs med att ha många kontaktytor och har ett professionellt och positivt bemötande
Är ansvarstagande, noggrann och självgående men även trivs i nära samarbete med kollegor
Har god organisationsförmåga och kan arbeta i ett periodvis högt tempo
Vi är en liten arbetsplats med stort hjärta, där laganda och respekt för varandra är grundläggande värderingar. Vi söker dig som vill bidra till en god stämning och som engagerar dig i verksamhetens fortsatta utveckling.
Tillträde: 4 maj 2026
Tjänsten är ett vikariat pga föräldraledighet
Under veckorna 29-32 finns möjlighet att arbeta deltid efter överenskommelse.
Löpande urval tillämpas i rekryteringsprocessen
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: kontakt@specialistlakarnalund.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist Helsingborg". Omfattning
A. Zaborowski AB
(org.nr 556463-9978)
Prästgatan 24
)
252 24 HELSINGBORG
Specialistläkarna i Helsingborg
9786539