Reception + service
2025-09-14
Racketcentrum Sports Business AB driver anläggningen Racketcentrum med de tillhörande avdelningarna RC Sport, RC Bowl, RC Grill samt Best Western RC Hotel.
Vi söker en flexibel och utåtriktad person med intresse för att jobba inom hotell och restaurang.
Tjänsten avser arbete i reception samt servering i restaurangen.
Vi söker en person som har tidigare erfarenhet från branschen och att jobba tillsammans med i team med målsättningar att leverera bästa service med kunden i fokus.
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: martin@racketcentrum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reception/ service 2025".
Detta är ett heltidsjobb.
