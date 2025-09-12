Reachstackerförare Till Dfds Professionals!
Om tjänsten
Som truckförare hos DFDS kommer du främst att arbeta med terminallogistik, där en stor del av arbetet innebär körning med reachstacker (kategori C3a). Det är ett fartfyllt jobb där du hanterar containrar inom ett avgränsat terminalområde. Du blir en del av ett team med andra truckförare, där ni tillsammans arbetar mot uppsatta dagsmål. Det kan även förekomma körning med motviktstruck eller gaffeltruck beroende på behov.
Om dig
Vi söker dig som trivs att arbeta både fysiskt och utomhus och har inga problem att arbeta oavsett väderlek. Du ser säkerhet som en viktig del i ditt utförande, detta för att motverka att olyckor uppstår. Viktigt är också att du kan hantera stress och hålla fokus i pressade situationer då det är högt tempo på terminalen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser att det här är en tjänst för dig som är trygg i dig själv, ansvarsfull och trivs med lagarbete.
Du är van vid att köra maskiner och hanterar dem med precision - kanske har du kört hjullastare, grävmaskin eller andra "spakmaskiner". Erfarenhet från till exempel arbete som materialhanterare på en återvinningscentral är också värdefullt.
Krav för tjänsten
B-Körkort
Truckkort A-B, samt C3a. Containertruck
Kunna utrycka dig på svenska i tal och skrift
Erfarenhet av att köra reachstacker
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta på kombiterminal
Relevant utbildning inom järnväg och hamn.
VIKTIG INFORMATION Som ett led i vårt arbete mot en så rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 10-15 min att genomföra. Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap. Sökord DFDS | Göteborg | Transport | Logistik | Ersättning
