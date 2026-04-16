RE&FM Regional Manager SYD
2026-04-16
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 20 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt och vi driver på övergången till ett hållbart energisystem.
Om rollen
Vi söker nu en Regional Manager till vår organisation Real Estate and Facility Management!
Real Estate & Facility Management är en Shared Service organisation som ansvarar för Vattenfall Nordens hyrda och ägda kontorsfastigheter, samt alla tjänster som behövs för att fastigheterna och kontorsmiljöerna ska fungera väl. Det innebär ansvar för hyreskontrakt, yttre och inre service och underhåll av fastigheterna samt kontorstjänster som spänner över bevakning, inpassering, lokalvård, kontorsmaterial, kaffe och frukt, posthantering, dokumentarkiv, växel, möbler och inredning.
Som Regional Manager är din uppgift att genom aktivt ledarskap säkerställa att lokalförsörjning och förvaltning av koncernens kommersiella fastigheter sköts på ett effektivt sätt. Du kommer att leda ett team om ca fem medarbetare och ingår i RE&FM Operations ledningsgrupp. Du ansvarar för den dagliga fastighets- och servicedriften av anläggningar och kontor på en strategisk nivå samt driver förbättringar inom dessa områden för din region - South. I detta ingår ansvar för lokalförsörjning, förvaltning, drift, budgetarbete samt utveckling av OPI/KPI.
Du kommer att arbeta nära stakeholders inom koncernens Business Units (BU) och har en viktig roll i att säkerställa en god samverkan mellan RE&FM och våra BUn. Du agerar SPOC och informationsansvarig i alla frågor som rör Real Estate och Facility och tillsammans med respektive BU ansvarar du för taktiska möten rörande ekonomisk uppföljning samt framtagande av investerings- och driftbudget per site.
I rollen finns goda utvecklingsmöjligheter för framtida karriärmöjligheter inom Vattenfall.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning eller liknande
Minst tio års erfarenhet av förvaltning, driftledning och/eller projektledning inom fastighetsbranschen
God kunskap om entreprenadjuridik, hyresjuridik, arbetsmiljölagstiftning och fastighetsförvaltning
God kännedom om lagar, bestämmelser och standarder inom VVS, energi, hissar, brand och el.
Goda kunskaper i både svenska och engelska
Praktisk erfarenhet av arbete med MS Office, ärendehanterings-, Building Management och ekonomisystem.
Körkort klass B
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av budget-, resultat- och personalansvar inom fastighetsbranschen.
Erfarenhet av entreprenadinköp och/eller inköp av tjänster.
Erfarenhet av B2B konsultativ försäljning gärna inom industri, tjänste- eller byggbranschen
Utbildning och praktisk erfarenhet som portföljägare, projektsponsor eller senior projektledare.
Utbildning och praktisk erfarenhet av arbete med kontinuerliga förbättringar inom fastighetsförvaltning eller industri.
Vi söker dig som tillsammans med dina medarbetare och med ett proaktivt arbetssätt kan säkerställa att en god och säker arbetsmiljö kan garanteras för våra medarbetare i din region inom Sverige över tid. Du har relevant utbildning och erfarenhet av fastighetsförvaltning på en sådan nivå att du förutom att sköta förvaltningen och driften av våra fastigheter så att god kundnöjdhet uppnås även bidrar till att öka fastighetsportföljens värde och att effektivisera tjänsteleveransen.
Att kunna skapa goda personliga och effektiva arbetsrelationer med våra leverantörer, kollegor, interna kunder och hyresgäster är oerhört viktigt i denna roll. Du måste därför vara serviceinriktad, bra på kommunikation, förtroendeingivande, ha erfarenhet av konflikthantering och trivas i rollen som både formell och informell ledare.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Göteborg är föredragen ort, men din placering kan vara mellan Halmstad, Trollhättan och Skövde. Arbete förekommer även på vår etablering i Ringhals.
Då vi äger fastigheter i hela Sverige samt Danmark så innebär tjänsten många tjänsteresor med bil och/eller tåg inom regionen. Vi ser att du som söker tjänsten accepterar detta och tycker det är roligt, för att kunna trivas med arbetet på sikt.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Fredrik Samuelson, fredrik.samuelson@vattenfall.com
/+46730946140. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Elnoosh Farhoudfar, elnoosh.farhoudfar@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Rolf Ohlsson (Akademikerna), Christer Gustafsson (Ledarna), Juha Siipilehto (SEKO) och Anders Bohlin (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 3 maj, 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
