Ramavtalsförvaltare till Statens inköpscentral
2026-04-23
Vill du vara en del av ett kompetent team på en utvecklingsinriktad myndighet som präglas av högt driv och samarbetsförmåga där allas kompetens tas till vara? Vi fortsätter växa och söker nu dig med tidigare erfarenhet av upphandlings- eller avtalsrelaterad verksamhet samt ett intresse för offentlig upphandling!
Statens inköpscentral är en avdelning inom Kammarkollegiet som ansvarar för upphandlingen och förvaltningen av samordnade ramavtal för varor och tjänster åt andra statliga myndigheter. Inom IT- och telekomområdet kan ramavtalen även användas av kommuner och regioner. Statens inköpscentral har ca 2200 ramavtal fördelat på 48 ramavtalsområden och med ca 800 leverantörer. Avdelningen tillhandahåller samordnade ramavtal för andra myndigheter för att åstadkomma mer förmånliga villkor. Vår vision är att tillhandahålla rätt ramavtal i rätt tid. Det innebär att verksamheten ska vara behovsdriven, affärsmässig och juridiskt korrekt så att ramavtalen blir ett naturligt val för upphandlande myndigheter.
Vi på enheten för ramavtalsförvaltning är för närvarande 27 medarbetare med stort engagemang och bred erfarenhet av offentlig upphandling. För att möta vårt kommande behov och för att fortsätta utveckla vår verksamhet söker vi nu nya kollegor!Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att löpande förvalta upphandlade ramavtal vilket innebär kontakter både med myndigheter som nyttjar ramavtalen och ramavtalsleverantörer, i en organisation med mycket sakkompetens och juridisk expertis. Vi jobbar ofta i grupp och ser oss själva som problemlösare.
Du ger stöd och hjälp till avropande myndigheter via telefon, e-post och i möten samt informerar och ordnar seminarier inom de avtalsområden som du ansvarar för. Du ansvarar även för att ta fram vägledande material för att underlätta för beställare vid avrop från ramavtalen. I tjänsten ingår att arrangera årliga uppföljningsmöten med leverantörer, sammanställa statistik och att omvärldsbevaka.
I tjänsten som ramavtalsförvaltare deltar du även i avtals- och leverantörsuppföljningar för de ramavtal du ansvar för. Du kommer dessutom att medverka i förstudiearbetet och upphandlingsprojekt för kommande ramavtal.
Är du vår framtida kollega?
Att arbeta på Kammarkollegiet innebär att du får ett stort eget ansvar och möjlighet till personlig utveckling. Vi ser att du har ett stort engagemang för offentlig upphandling och avtalsförvaltning där du vill stödja avropande myndigheter och leverantörer.
Vi söker dig som har:
För tjänsten relevant universitets- eller högskoleexamen (180hp), alternativt annan relevant utbildning (exempelvis YH-utbildning) som tillsammans med erfarenhet sammantaget bedöms som likvärdig
Minst fem års erfarenhet av upphandlings- eller avtalsrelaterad verksamhet
Kunskap om LOU
Mycket goda kunskaper i svenska
Det är meriterande med
Praktisk erfarenhet av offentlig upphandling eller inköp från näringslivet
Erfarenhet av att arbeta på en central inköpsfunktion med många olika beställare
Erfarenhet av förvaltning av avtal inom något av våra ramavtalsområdenDina personliga egenskaper
Du kanske är jurist, inköpare eller har lång erfarenhet av avtal från en bransch som vi har ramavtal inom. Oavsett bakgrund är du en person har ett strukturerat arbetssätt där du tar stort ansvar och är självgående i ditt arbete. Du har lätt för att skapa och behålla goda relationer samt har en god service- och samarbetsförmåga. För tjänsten krävs även att du har en mycket god kommunikativ förmåga där du känner dig trygg i att tala inför både större och mindre grupper där du har förmågan att på ett pedagogiskt sätt förmedla komplex information.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.
Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är tills vidare som inleds med sex månaders provanställning.
Från den 1 januari 2027 blir Statens inköpscentral en del av Upphandlingsmyndigheten
Det är en unik chans att arbeta i Sveriges mest kompetenta miljö för upphandling och juridik, med oförändrat uppdrag men ännu större möjligheter att påverka framtidens offentliga affärer.Så ansöker du
I denna rekrytering vill vi inte att du bifogar ett personligt brev, för att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss i stället av urvalsfrågor. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen.
Välkommen med din ansökan senast den 17 maj 2026.Kontakt
Anneli Buverius, chef enheten för ramavtalsförvaltning, tel 08-700 09 51
Karin Edstrand, SACO-S, Karin.edstrand@kammarkollegiet.se
Lisa Ericsson, ST, Lisa.ericsson@arvsfonden.se
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Linnea.bredberg@kammarkollegiet.seÖvrig information
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
