Rådgivare/handläggare
2026-02-24
Preventia Finans söker nu en rådgivare med bakgrund inom inkassobranschen som vill utvecklas vidare i sin karriär. Vi befinner oss i en expansiv fas och erbjuder en arbetsmiljö med fokus på både trivsel och professionell utveckling.
Preventia Finans är ett innovativt finans- och inkassobolag med dynamiska arbetsmetoder som skapar goda resultat och långsiktiga kundrelationer. Hos oss får du arbeta i en organisation där engagemang, kvalitet och samarbete står i centrum.
Vårt kontor ligger centralt i Göteborg och präglas av korta beslutsvägar, högt i tak och en stark gemenskap. Vi är övertygade om att trivsel leder till bättre prestation - både för våra medarbetare och våra kunder.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Som rådgivare hos oss arbetar du brett inom kravhantering - från fakturering till inkassoprocessens olika steg. Rollen innebär daglig kontakt med uppdragsgivare, gäldenärer och myndigheter med målet att hitta effektiva lösningar och i möjligaste mån undvika vidare hantering hos Kronofogden.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Kund- och gäldenärskontakter via telefon och e-post
• Handläggning av ärenden inom krav- och inkassoprocessen
• Kreditbedömningar och administrativa uppgifter
• Samarbete med myndigheter och interna funktioner
Du arbetar enligt etablerade processer och får en gedigen intern introduktion i våra system och arbetssätt.
Vem är du?
Vi söker dig som är öppen, social och resultatinriktad med en känsla för kundservice. En empatisk medarbetare som gillar att hjälpa andra och samarbeta i grupp. Du är bekväm med att ta egna beslut och prata i telefon. Du är ansvarstagande och har ett affärsmässigt synsätt vilket gör att du har förmåga att åstadkomma resultat i linje med våra förväntningar.
Därtill är du nyfiken och strävar efter att ständigt förbättra både din egen och bolagets resultat.Kvalifikationer
• Erfarenhet av reskontra och inkasso är meriterande
• God datorvana
• Flytande svenska i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: jobb@preventiafinans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Preventia Finans AB
Fabriksgatan 13 7TR (visa karta
412 50 GÖTEBORG Jobbnummer
