Rådgivande dataskyddsspecialist - Nivå 3
NXT Interim Stockholm AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-04
Till gruppen Informationssäkerhet och dataskydd söker vår kund nu en Dataskyddsspecialist. Som Dataskyddsspecialist har du en viktig funktion i att vägleda och stödja kundens informationsägare och verksamhet i frågor om dataskydd för att säkerställa att organisationen följer gällande lagstiftning och interna riktlinjer.
Rollen ingår i gruppen Informationssäkerhet och Dataskydd som består av 9 medarbetare och arbetsleds av en gruppchef. Gruppen är en del av sektionen Strategi & Styrning som består av ca 50 medarbetare. En separat grupp ansvarar för IT-Säkerhet och båda ingår i sektionen Strategi & Styrning på IT-avdelningen.
Beskrivning av uppdraget:
Du arbetar främst operativt inom Dataskyddsfunktionen. Det innebär bland annat att du stöttar informationsägare och verksamheten i deras arbete med att analysera och dokumentera sina personuppgiftsbehandlinar, samt handlägger ärenden rörande registrerades rättigheter. Visst taktiskt och strategiskt arbete kan också förekomma inom uppdraget.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ge råd och stöd till personuppgiftsansvariga/-biträden och övrig verksamhet i dataskyddsfrågor.
Genomföra analyser och utredningar inom dataskydd
Samordna konsekvensbedömningar, tredjelandsöverföringsbedömningar och riskbedömningar.
Stötta verksamheten vid hantering av personuppgiftsincidenter och andra dataskyddshändelser.
Kvalitetsgranska personuppgiftsbiträdesavtal och andra relevanta avtal.
Utforma integritetsskyddskrav vid upphandling och inköp.
Bevaka och hantera inkomna ärenden i funktionsbrevlådor.
Handlägga ärenden rörande registrerades rättigheter.
Minst fyra (4) års dokumenterad erfarenhet av operativt dataskyddsarbete, där arbete inkluderat exempelvis analyser såsom konsekvensbedömningar (DPIA), utredningar, hantering av personuppgiftsincidenter, granskning av personuppgiftsbiträdesavtal, registrerades rättigheter och rådgivning till verksamheten. Erfarenhet ska vara förvärvad de senaste tio (10) åren.
Minst två (2) års yrkeserfarenhet av att självständigt genomföra analyser och utredningar inom dataskydd, inklusive konsekvensbedömningar (DPIA), riskanalyser, hantering av personuppgiftsincidenter samt bedömningar av tredjelandsöverföringar. Erfarenhet ska vara förvärvad de senaste tio (10) åren.
Minst två (2) års erfarenhet av att ge råd och stöd till verksamheten i dataskydds- och sekretessfrågor.
Konsulten ska ha minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av arbete med dataskydd inom offentlig verksamhet.
Minst fyra (4) års erfarenhet av handläggning av registrerades rättigheter, operativ ärendehantering inom dataskydd samt granskning av personuppgiftsbiträdesavtal.
