Quality Controller till Norsk Analyse
Qtym AB / Elektronikjobb / Grums Visa alla elektronikjobb i Grums
2025-11-14
, Karlstad
, Säffle
, Hammarö
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qtym AB i Grums
, Karlstad
, Säffle
, Hammarö
, Kil
eller i hela Sverige
Norsk Analyse - a strong brand with analytical solutions
Norsk Analyse är Nordens ledande tillverkare av analyssystem för olje- och gas, kraft- och energi, samt process och marinindustri. Företaget representerar en av världens största producenter av analysatorer och analysutrustning. Företaget grundades 1988 och ingår nu i Addtech Group, som omsätter for 1,6 miljard euro per år. Norsk Analyse består av 125+ engagerade människor över hela världen. Företaget omsätter cirka 50 miljoner euro per år och har sitt huvudkontor i Tønsberg, Norge och dotterbolag i Sverige, Danmark, Finland, Dubai , Belgien och USA.
Norsk Analyse befinner sig nu i en expansiv fas med flera nya projekt och ökad produktion. För att möta den växande efterfrågan söker de ytterligare en Quality Controller till fabriken i Grums.
Om rollen
Som Quality controller är du den viktiga länken mellan våra projektingenjörer, som designar lösningarna, och montörerna i produktionen, som bygger dem.
Du ansvarar för att kontrollera och verifiera att tillverkade detaljer uppfyller ritnings- och specifikationskrav samt ser till att eventuella avvikelser dokumenteras och åtgärdas.
Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med både teamet i Grums och kollegor världen över - i en miljö där noggrannhet, kommunikation och problemlösning är centrala delar av vardagen.
Det här är en roll som passar lika bra för dig med några års erfarenhet som för dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom kvalitet och produktion i en teknisk miljö.
Vi tror att du är en person som
• Har utbildning eller motsvarande erfarenhet inom ex industriteknik eller elektronik
• Kan läsa och tolka tekniska ritningar
• Arbetar effektivt och metodiskt, även med många parallella projekt.
• Trivs i en roll där du får samarbeta med många olika funktioner
Hos oss blir du en del av ett internationellt företag där teknik och hållbarhet går hand i hand. Här är du med och säkerställer kvaliteten i produkter som faktiskt gör skillnad för miljön.
Placering: Grums
Start: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Qtym:
Julia Låbbman, julia.labbman@qtym.se
, 072-085 32 92
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökanden, ber vi dig skicka in din intresseanmälan digitalt via ansökningsknappen. Vänligen undvik att skicka in din intresseanmälan via e-post eller pappersformat. Tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittat rätt person. Så vänta inte med att skicka in din ansökan. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qtym AB
(org.nr 556389-2081) Arbetsplats
Qtym Jobbnummer
9604559