Quality Control Maintenance Engineer
Vi söker nu en Quality Control Maintenance Engineer för ett långsiktigt uppdrag hos vår kund, ett innovativt energiteknikbolag i Linköping. Uppdraget passar dig som trivs i en produktionsnära miljö, gillar att lösa tekniska problem hands-on och vill ta ett helhetsansvar för att kvalitet och processer fungerar stabilt och effektivt.
Vår kund utvecklar och producerar banbrytande teknik inom energilösningar och befinner sig i en tillväxtfas. Rollen är central för att säkerställa kvalitet, driftsäkerhet och kontinuerlig förbättring i efterbearbetningsprocessen.
Om uppdraget
Som Quality Control Maintenance Engineer är du teknisk expert inom post-produktionsprocessen. Du ansvarar för att underhåll, kalibrering och tekniska lösningar fungerar effektivt och långsiktigt hållbart. Rollen är operativ och varierad med stort eget ansvar.
Felsökning och problemlösning inom post-produktionsprocessen
Ansvar för tekniskt underhåll och support genom hela processen
Kalibrering av verktyg och processmaskiner för att säkerställa noggrannhet och kvalitet
Konstruktion, underhåll och anpassning av mät- och kontaktverktyg såsom jiggar, mätboxar och kontaktmaskiner
Samordning med leverantörer vid behov av tekniska lösningar eller komponenter
Identifiera och implementera smarta automationslösningar, exempelvis effektivisering av mätprocesser
Säkerställa stabila processer som möjliggör framtida skalning och tillväxt
Din Profil
Erfarenhet av tekniskt arbete i produktions- eller verkstadsmiljö
Grundläggande kunskaper inom elektronik för felsökning och kalibrering
Erfarenhet av CAD-verktyg för design av enklare jiggar och fixturer
Förmåga att kommunicera obehindrat på engelska i tal och skrift
Meriterande:
Teknisk ingenjörsbakgrund
Erfarenhet av arbete med 3D-skrivare
Grundläggande programmeringskunskaper för enklare automation
Vi söker en strukturerad och självgående konsult med god problemlösningsförmåga. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs i en roll där du kombinerar operativt arbete med förbättringsinitiativ. Du samarbetar väl med andra men är samtidigt trygg i att driva ditt eget arbete framåt. Så ansöker du
