QC Specialist i Umeå
Apotek Produktion & Laboratorier AB / Kemistjobb / Umeå Visa alla kemistjobb i Umeå
2026-01-16
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Produktion & Laboratorier AB i Umeå
, Stockholm
, Strängnäs
, Huddinge
, Skövde
eller i hela Sverige
APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, har till uppgift att tillverka extemporeläkemedel som är ett individanpassat läkemedel för en enskild patient, i syfte att förbättra och rädda liv. Många beredningar görs till barn och till vuxna med olika typer av överkänslighet. APL är statligt ägt och en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och är även en etablerad kontraktstillverkare inom Life science-industrin med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL:s ca 600 medarbetare är verksamma vid fem tillverkningsenheter runt om i Sverige.
Läs gärna mer på www.apl.se
En unik möjlighet att göra skillnad på riktigt! Vill du jobba som QC specialist hos oss? Brinner du för att jobba med projekt, ändringsärenden och utredningar. Då kan rollen som QC specialist vara något för dig.
Vi söker nu en QC specialist med kemisk inriktning till APL i Umeå.
Tjänsten I rollen som QC specialist arbetar du övergripande mot QC. Du arbetar med projekt, ändringsärenden, utredningar samt är "expert" inom ditt område. Du är en person som gillar att arbeta med helheten och verkar för ett harmoniserat och hållbart förbättringsarbete inom QC och APL.
QC Umeå består av ca 20 medarbetare fördelade på 2 grupper. QC Umeå utför kemiska, fysikaliska och mikrobiologiska analyser på råvaror, förpackningar, produkter och hygien/media.
Du kommer att arbeta i en inkluderande, prestigelös och resultatorienterad organisation med fokus på ständiga förbättringar. Du ska trivas med att arbeta självständigt samtidigt som du i din övergripande roll har många kontaktytor och samarbeten inom QC och APL vilket kräver att du är noggrann, ansvarstagande och kan planera dina arbetsuppgifter självständigt. Du är målinriktad, positiv och gillar utmaningar som du kan lösa. Du trivs med att samarbeta med andra människor och drivs av att utmana, harmonisera och förbättra samt att få saker på plats och möta uppsatta deadlines.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för metodtransfers för produkt - koordinera analysarbetet, skriva protokoll, rapporter, metoder
Koordinera och driva ändringsärenden inom QC
Litteraturbevakning (tex farmakopéer) inom ansvarsområdet
Ansvara för kvalificering av analysinstrument och metodvalideringar
Vara sakkunnig vid problemlösande aktiviteter för att driva CC-ärenden och orsaksutredningar
Besluta om åtgärder i laboratorieutredningar
Använda din spetskompetens för att ge ett mervärde i både intern och extern verksamhet
Ansvara för att dela med dig av dina kunskaper och därmed höja kunskapsnivån inom företaget.
Utföra överenskommet arbete inom kompetensområdet i projekt/uppdrag och löpande verksamhet.
Självständigt bedöma och fatta beslut om åtgärder inom ramen för fastställda instruktioner, rutiner och behörigheter
Vara delaktig vid inköp och driftsättning av nya instrument
Tjänsten är en tillsvidare anställning som kan komma att inledas med en provanställning. Arbetstiden är heltid 40 timmar i veckan. Tillsättning sker enligt överenskommelse och placeringsort är Umeå.
Din bakgrund och profil
Akademisk utbildning inom kemi, bioteknik eller liknande samt >5 års erfarenhet inom laboratorieverksamhet i GMP klassad miljö
Fördjupade kunskaper inom specialistområdet och mångårig erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter
Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Du har en utpräglad drivkraft att arbeta med ständiga förbättringar och ser problem som utmaningar som ska lösas
Du har praktisk erfarenhet av att ha arbetat i Lims och Empower samt av Lean, HPLC/UPLC, GC och Titrering/UV, pH-mätningar, färgmätningar, viskositet och densitet
Det är meriterande om du har är kunskap om kvalificering av instrument och valideringsstrategier.
Vi erbjuder APL kännetecknas av en öppen och dynamisk atmosfär med korta beslutsvägar. För att du ska trivas behöver våra värderingar affärsmässig, lyhörd, lösningsorienterad och ansvarstagande passa in på dig.
Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan och tydliga mål som kontinuerligt följs upp. Detta ger var och en möjligheten att påverka sin egen situation och bidra till vår gemensamma utveckling och vi uppmuntrar aktivt till intern rörlighet.
Du får tillgång till en förmånsportal där vi samlar våra förmåner och erbjudanden, t ex friskvårdsbidrag och kostförmån. Vi har kollektivavtal med Unionen och SACO och därtill hörande förmåner, exempelvis tjänstepension, försäkringar, flextid och lediga klämdagar. På samtliga orter finns friskvårdsgrupper som arrangerar olika typer av aktiviteter.
Ansökan och information Sista ansökningsdag är 2026-02-08. Ansökan görs via länken i annonsen, vi tar inte emot ansökningar via e-mail. Vi arbetar med löpande urvalsprocess och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För information Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Joakim Andersson via e-post: joakim.o.andersson@apl.se
eller telefon:+46767724054
Övrigt Innan ev. anställning kommer du att få göra ett alkohol-/drogtest samt att vi utför en bakgrundskontroll på dig via Bakgrundskollen.se.
Välkommen att dela en spännande framtid med oss på APL! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6876712-1793064". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Produktion & Laboratorier AB
(org.nr 556758-1805), https://karriar.apl.se
Formvägen 5B (visa karta
)
903 03 UMEÅ Arbetsplats
APL Jobbnummer
9688129