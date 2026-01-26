PTP-psykolog
Capio Sverige AB / Psykologjobb / Enköping Visa alla psykologjobb i Enköping
2026-01-26
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Enköping
, Strängnäs
, Västerås
, Uppsala
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-26Om företaget
Capio vårdcentral i Enköping är belägen centralt och har nära till allmänna kommunikationer. Vi är Enköpings största vårdcentral med drygt 13 500 patienter som valt oss. Arbetsgruppen består av ca 40 medarbetare i olika professioner. Vi har korta beslutsvägar och ett bra samarbete mellan de olika professionerna. Trivselfaktorn hos oss är hög och alla bidrar till en trivsam arbetsmiljö
Din roll
Som PTP-psykolog får du en allsidig och bred bas inför ditt kommande yrke som legitimerad psykolog. Hos oss träffar du patienter i tidigt skede där arbetet är primärvårdsanpassat med hög tillgänglighet. Det är ofta psykologen som gör den första bedömningen och ansvarar för behandlingen. Arbetsområdet är psykisk ohälsa som inte kräver psykiatrins resurser.
Vi tycker det är viktigt med kompetensutveckling och uppmuntrar dig att gå kurser och utbildningar inom ramen av din utbildning. Vi erbjuder erfarna handledare och regelbunden handledning både enskilt och i grupp. Vi är godkända av socialstyrelsen för att ha PTP-psykologer på vår mottagning.
Vi erbjuder dig Vi arbetar med fysiska och digitala besök. Möjlighet att arbeta på distans hemifrån någon dag i veckan finns.
Vi har: * Kollektivavtal * Närvarande chef - korta beslutsvägar. * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje fredag * Som anställd har du tillgång till vårt gym. * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig Du som söker PTP-tjänstgöring ska ha godkänd psykologexamen, vi ser att du har utbildning inom kognitiv beteendeterapi. Meriterande är om du har kompetens inom ACT/FACT eller evidensbaserade korttidsbehandlingar. Personlig och professionell flexibilitet är nödvändig. God talad och skriven svenska är ett krav. Arbetet präglas av ett nära samarbete med andra professioner.
Publicerat: 2026-01-26
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Anställningen är tidsbegränsad till 1 år för din PTP-tjänst men eventuell möjlighet till fortsatt anställning när du blivit legitimerad psykolog. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7100137-1808409". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Korsängsgatan 42 (visa karta
)
749 49 ENKÖPING Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9705738