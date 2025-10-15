PTP-psykolog
2025-10-15
Olika
Våra sjukhus inom region Jönköpings län är alla föredömen inom svensk vård och vårt PTP-arbete är inget undantag. Här erbjuds du ett beprövat och genomtänkt utbildningsprogram under ditt år som PTP-psykolog. Kom och gör din PTP hos oss!
Vårt erbjudande till dig
PTP-programmet i Region Jönköpings län är ett gediget program som sjösattes 2000. Sedan dess har programmet utvecklats till ett av Sveriges bästa PTP-program. Vi har PTP-platser i hela länet och träffas allihopa varje månad för föreläsningar och workshops med kunniga föreläsare och erfarna psykologer. En gång varje år bjuds också alla handledare in för något vi kallar Mentorsdagen.
Arbetet som PTP-psykolog i Region Jönköpings län ger dig frihet under ansvar. Du har själv ansvar för att se till att genomföra arbetsuppgifterna som faller inom ramen för PTP-tjänsten. Verksamheterna är noga med att tid ges tills övrigt psykologarbete och uppskattar initiativ som främjar utvecklingen av verksamheten. Arbetsplatserna tar hänsyn till PTP-psykologens behov att finna sitt professionella jag och ger tid till förkovring, vidareutveckling och möjligheter till föreläsningar och kurser. Deltagande på olika psykologmöten ingår även för PTP-psykologen för att bli bekväm i sin yrkesroll, man får möta erfarna psykologer och ta del av deras perspektiv och kunskap.
Är du intresserad av hur dina PTP-kollegor har det så finns självklart också möjligheten till studiebesök hos andra verksamheter. Startdatum för din PTP-tjänstgöring bestämmer du tillsammans med aktuell chef. PTP-programmet har inget start- och slutdatum, utan är ett rullande schema som alla nya PTP-psykologer hoppar på. Det innebär att du kommer få träffa PTP-psykologer som är i starten av sin utbildningsanställning, men också de som har varit med lite längre.
Mer information om Regionens PTP-program hittar du här (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Utbildning-och-praktik/AT-ST-och-PTP/PTP-psykolog).
Så här gör du om du är intresserad
Ange i din ansökan vilken inriktning du är intresserad av - KBT eller PDT. Besvara även urvalsfrågorna samt ange och rangordna den/de verksamheter du främst önskar.
Nedan ser du de verksamheter som just nu söker PTP-psykologer:
Psykiatriska mottagningen Jönköping
2 platser psykiatriska öppenvården. Information om arbetsplatsen finns här (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Utbildning-och-praktik/AT-ST-och-PTP/PTP-psykolog/ptp-lisa/psykiatriska-kliniken-jonkoping/)
Psykiatriska mottagningen Höglandet
1 plats psykiatriska mottagningen Vetlanda. Information om arbetsplatsen finns här (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Utbildning-och-praktik/AT-ST-och-PTP/PTP-psykolog/ptp-lisa/psykiatriska-kliniken-hoglandet/)
Barnhälsovården Jönköping
1 plats. Information om arbetsplatsen finns här (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Utbildning-och-praktik/AT-ST-och-PTP/PTP-psykolog/ptp-lisa/barnhalsovarden/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring rekryteringen är du välkommen att kontakta:
HR-partner, Emelie Niane, emelie.niane@rjl.se
, 010-242 52 15.
Rekryteringsspecialist, Annelie Westberg, annelie.westberg@rjl.se
010-242 11 89
Studierektor för PTP-programmet, Dan Jaeger, dan.jaeger@rjl.se
. 010 -242 35 16
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 29 oktober 2025. Tjänsterna tillsätts löpande och söktrycket brukar vara högt så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen att göra din PTP hos oss!
Vi önskar även att du bifogar utdrag på avklarade kurser, examensbevis eller beslut från socialstyrelsen. Vissa av våra verksamheter kräver även utdrag ur belastningsregister.
Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns.
