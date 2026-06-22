Psykoterapeut, Ungas Psykiska Hälsa (vikariat)
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2026-06-22
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Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Närhälsan Munkedal vårdcentral är en välrenommerad vårdcentral med cirka 8 500 listade patienter. Hos oss finns också en specialiserad enhet för unga med psykisk ohälsa (UPH), där ett dedikerat team med psykolog, psykoterapeut och kurator arbetar med barn och ungdomar i åldrarna 6–18 år. Då en av våra medarbetare kommer att vara studieledig söker vi nu en förstärkning till teamet.
På vårdcentralen arbetar sju distriktsläkare, tre utbildningsläkare, två legitimerade läkare samt sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, rehabkoordinator, vårdsamordnare, medicinska sekreterare, fotvårdsspecialist och psykolog. I samma byggnad finns även Närhälsans rehabmottagning och ungdomsmottagning, som vi har ett nära samarbete med. Vår barnavårdscentral (BVC) är placerad på familjecentralen.
Vi arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete, både i det kliniska arbetet och för att upprätthålla en god arbetsmiljö där vi bryr oss om varandra, trivs och utvecklas. Som anställd inom Närhälsan erbjuds du goda möjligheter till kompetensutveckling, exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. Vi arbetar aktivt med att utveckla våra arbetssätt för att på bästa sätt möta patienternas behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder inom Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Ungas psykiska hälsa (UPH) har i uppdrag att erbjuda barn, ungdomar och deras vårdnadshavare med psykisk ohälsa ett tidigt och adekvat omhändertagande. Som legitimerad psykoterapeut arbetar du i nära samverkan med övrig primärvårdspersonal. Du kommer arbeta med att bedöma, diagnosticera och behandla barn och ungdomar med psykisk ohälsa samt psykosociala faktorers betydelse och utifrån det föreslå och genomföra lämpliga insatser.
Du samverkar med andra aktörer t.ex. skola och socialtjänst där du även deltar på SIP-möten. Behandlande insatser vid nedstämdhet, ångest och självskadebeteenden samt rådgivning, stöd- och krissamtal ingår i ditt uppdrag. Du blir en viktig kontakt för föräldrastöd såväl individuellt som i grupp och genomför även andra gruppbehandlingar som oroshantering, AFFEKT och ABC. Det finns även möjlighet till att utföra arbetet till viss del på distans.
Om dig
Du är legitimerad psykoterapeut med minst ett års erfarenhet från arbete med barn och ungdomar med psykisk ohälsa.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och känner dig bekväm med att göra självständiga bedömningar. Vi ser gärna att du tar en aktiv roll i vårt utvecklingsarbete med integrerad beteendehälsa, är intresserad av kvalitetetsarbete och har intresse för att förmedla kunskap och information kring psykisk hälsa till dina kollegor. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel, ha god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Att du agerar professionellt och har ett gott bemötande mot patienter och kollegor är en självklarhet. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förkommer, B-körkort erfordras.
Tjänsten avser ett vikariat på 12 månader med goda möjligheter till förlängning.
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Centrumvägen 34 (visa karta
)
455 30 MUNKEDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Närhälsan Munkedal vårdcentral Kontakt
Vårdcentralchef
Cecilia Kristmansson 0722012635 Jobbnummer
9973815