Psykolog till Tullinge vårdcentral
2025-12-17
Vi växer kom och väx med oss!
Vi söker en psykologtjänst på Tullinge Vårdcentral med 100 % tjänstgöringsgrad.
Tjänsten avsätts på mottagningen för patienter med omfattande funktionsnedsättning s.k. SMO- mottagningen (Samordnad Medicinsk omhändertagande) och på Husläkarmottagningen.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-17
Tullinge Vårdcentral är en av 4 vårdcentraler i Regionstockholm som har uppdraget SMO. Mottagningen fungerar som en sedvanlig vårdcentral för målgruppen. Arbetsmetoden, längden på besök samt den fysiska miljön är anpassade för patientens behov. Vi startade mottagningen januari 2024. För närvarande tjänstgör en distriktsläkare och en sjuksköterska på mottagningen. Vi har tillgång till och har nära samarbete med rehabiliteringen. Vi har ett nära samarbete med kommunen och samverkan med Habiliteringen och Folktandvården.
Vi har ett välfungerande Psykosocialt- team med tre samtalsterapeuter, en sjuksköterska och en läkare. Vårt team arbetar både på distans och någon gång i veckan även på mottagningen.
Vi är belägen 5 minuter från Huddinge sjukhus med bil och ca 20 minuter med pendeltåg från Stockholm. Vårdcentralen är dessutom belägen 3 minuters promenadavstånd från från pendeltågstationen.
Tullinge vårdcentral är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som tillhör Region Stockholm. Som medarbetare inom SLSO har du förmåner så som friskvårdsbidrag, fri sjukvård, tjänstepension, möjlighet till löneväxling och försäkringar. Den stora organisationen skapar utvecklings- och karriärmöjligheter samtidigt som den mindre arbetsplatsen ger dig chans att tillsammans med kollegor forma ert arbetssätt och arbeta med verksamhetsutveckling.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för en psykolog på vårdcentralen. Kvalifikationer
Legitimerad psykolog och det är meriterande med god kunskap inom neuropsykiatriska diagnoser synnerligen om autism och ADHD. Dina personliga egenskaper
Du har god servicekänsla för våra patienter och kollegor. Du kan arbeta självständigt, är lyhörd, flexibel och intresserad av utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid men deltid kan diskuteras, provanställning kan komma att tillämpas. Med start enligt överenskommelse.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7854". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Tullinge vårdcentral Kontakt
Eva Martin, verksamhetschef 08-12342405 Jobbnummer
9648658