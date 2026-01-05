Psykolog till konsultuppdrag
2026-01-05
Vi söker legitimerad psykolog till ett långsiktigt konsultuppdrag inom barn- och ungdomspsykiatri hos en av våra kunder i Norrbotten.
Som konsult får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, arbeta i en specialiserad verksamhet och möta barn, ungdomar och familjer med varierande behov. Uppdraget innebär arbete ute hos vår kund i Norrbotten (inget distansarbete). Du behöver därför kunna vara borta från hemmet under perioder, men vi hjälper dig med både resor och boende så att du kan fokusera på ditt arbete och dina patienter.
Vi söker dig som:
Är legitimerad psykolog
Har minst tre års klinisk erfarenhet som legitimerad psykolog
Har aktuell klinisk erfarenhet inom barn- och ungdomspsykiatri
Är trygg i bedömning och behandling vid måttlig till svår psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik
Är kommunikativ, flexibel och har ett genuint engagemang för barn och unga
Erfarenhet av journalsystemet Cosmic (meriterande)
Vi erbjuder:
100 000 kr/mån i lön
Omfattande försäkringspaket via Trygghansa och Fora
Hjälp med boende på uppdragsorten
Reseersättning
Ta del av företagets rabatter på bl.a gymkedjor, hotell och resebyråer
Fortbildning för att förstärka din kompetens
Publiceringsdatum2026-01-05

Så ansöker du
Är du flexibel att kunna bo på annan ort, har minst tre års erfarenhet som psykolog och vill arbeta i en långsiktig roll inom barn- och ungdomspsykiatri? Skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande.
Mejla CV och en kort ansökan till info@promediqa.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
