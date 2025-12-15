Psykolog till Habiliteringscentrum
Vill du med din insats som psykolog vara med och bidra till en fungerande vardag med ökad delaktighet och god livskvalitet för våra patienter med livslånga funktionsnedsättningar?
Vi är en trivsam arbetsplats som genomsyras av gemenskap och nära samarbete mellan våra olika yrkeskategorier samt stolthet och starkt engagemang för våra patienter.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar vi med barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i ett livsperspektiv. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att kartlägga patientens situation för att identifiera styrkor och svårigheter samt bedöma behov av stöd och insatser. Psykologen arbetar både förebyggande samt med svårigheter som uppstått kognitivt, kommunikativt, socialt, adaptivt och känslomässigt till följd av funktionsnedsättningen. Syftet med insatserna är att bidra till en fungerande vardag med ökad delaktighet och god livskvalitet. Psykologen arbetar med bedömning och utredning samt ger insatser direkt till patient och/eller via förälder, anhöriga och nätverk. Insatserna ges vid enskilda och teamgemensamma besök, vid hembesök, besök i skola/förskola, arbetsplatser/daglig verksamhet och genom utbildning till nätverk och anhöriga samt via gruppverksamhet.
Du får möjlighet att arbeta förebyggande och långsiktigt för patienter med utmaningar i form av olika funktionsnedsättningar. Hos oss får du tillämpa dina kunskaper i inlärningspsykologi, kognitionspsykologi, neuropsykologi och utvecklingspsykologi och samtidigt lära dig om hur sällsynta diagnoser påverkar våra patienters vardagsfunktion.
Oavsett våra patienters diagnos arbetar våra psykologer med att främja hälsa, ge diagnosinformation för patient och nätverk och vi hjälper till att översätta hur det kognitiva fungerandet påverkar vardagen.
I teamet bidrar psykologen med sin specifika yrkeskompetens genom att sprida kunskap, ge information, samarbeta och prioritera tillsammans med övriga teammedlemmar. Psykologen tillför psykologisk kompetens i diskussioner angående såväl patientärenden som förhållningssätt och arbetssätt i teamen och tar därmed också ett extra ansvar för perspektiv på hela habiliteringsprocessen. På så vis stödjer psykologens arbete även det arbete som utförs av andra professioner.
Om arbetsplatsen
Habiliteringscentrum är en specialistverksamhet som erbjuder stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller medfödda, omfattande och bestående rörelsenedsättningar. Till vuxna med förvärvad hjärnskada erbjuds stöd kring kommunikation och kognition. Inom Habiliteringscentrum finns cirka 150 medarbetare fördelade mellan våra enheter i Västerås, Köping och Fagersta.
Du får 18 psykologkollegor i verksamheten och har en grundtillhörighet i ett tvärprofessionellt team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, specialpedagoger och dietister, där du står för den psykologiska specialistkompetensen. Vi har ett nära och gott samarbete och tillsammans utarbetar vi förslag till åtgärder som underlättar patientens levnadsförhållanden i vardagen och i samhället. Vi har även ett nätverksinriktat arbetssätt som ofta sker i samverkan med vårdgrannar och myndigheter, exempelvis barnkliniken, psykiatri och kommunala verksamheter.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi vill att du ska trivas, må bra och utvecklas med oss och vi erbjuder dig
• arbete i en välfungerande verksamhet som värdesätter dig som medarbetare
• att vara del av ett team med kollegialt klimat
• introduktionsprogram vilket bland annat innebär att du får ta del av våra interna utbildningar
• tillgång till mentor för att du ska känna dig trygg i din profession
• regelbunden handledning och en individuell kompetensutvecklingsplan
• yrkesträffar tillsammans med andra kollegor inom verksamheten
• utbildningsmöjligheter inom exempelvis habilitering såväl som annan relevant utbildning
• friskvårdsbidrag på 3000 kr/år
För information om Region Västmanlands förmåner: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna via e-post om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma på studiebesök hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta enhetschef Nicklas Lindström så ordnar vi det. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog, men vi välkomnar även dig som är i slutet av din PTP. Meriterande är om du har erfarenhet av arbete med personer med rörelsenedsättning, autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Vidareutbildning inom det neuropsykologiska området är något vi värdesätter samt erfarenhet av neuropsykologiskt utredningsarbete. Då vi använder oss av AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) är det en fördel om du har kunskap om det. För att trivas i tjänsten behöver du ha ett intresse av samverkan med interna och externa samverkanspartners.
Goda datakunskaper samt god svenska i tal och skrift är ett krav för tjänsten samt B-körkort då resor mellan enheterna ingår i tjänsten.
Du kan självständigt planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har förmågan att på ett lyhört och flexibelt sätt anpassa dig till olika situationer och personer. Vårt arbete innebär långvariga kontakter så du är bra på att bygga tillitsfulla relationer och motiveras av att se det mer långsiktiga resultatet. Då vi arbetar i tvärprofessionella team behöver du kunna arbeta både självständigt, samverka med andra yrkesgrupper och med våra patienters nätverk. Du värdesätter olikheter och har en förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Du har ett stort intresse och engagemang för målgruppen och uppdraget och vi sätter stort värde på dina personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Dagtid, heltid. Tillträde efter överenskommelse. B-körkort är ett krav. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 11 januari 2026.
Arbetsgivaren gör ett utdrag från polisens belastningsregister innan en eventuell anställning. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster. Ersättning
