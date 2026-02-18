Psykolog till BUP Borås
2026-02-18
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Södra Älvsborgs sjukhus investerar långsiktigt och satsar på utveckling av modern psykiatrin i nya lokaler i Psykiatrins kvarter!
Verksamhetsområde psykiatri omfattar verksamheterna inom vuxenpsykiatrin samt barn- och ungdomspsykiatrin.
BUP Borås ger vård till barn och ungdomar som är under 18 år med allvarlig psykisk ohälsa exempelvis depression, svår ångest, impulsivitet och utagerande beteende, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar. Mottagning utreder, bedömer och behandlar barn och ungdomar som bor i Borås, Bollebygd, Ulricehamn och Tranemo. Vi samarbetar med barnmottagning, socialtjänster, skolor och med flera andra samarbetspartners inom området.
På vår mottagning arbetar läkare, psykologer, KBT terapeuter, sjuksköterskor, socionomer, specialpedagoger, dietist, mentalskötare, medicinska sekreterare, och vårdenhetschef. Patienter som kommer till vår mottagning ska känna sig mycket väl mottagna, av noggranna och kunniga medarbetare.
BUP Borås befinner sig i en aktiv fas av utvecklingsarbetet vilket kräver engagemang och uthållighet. Vi har ambitionen kontinuerligt förbättra arbetssätt och strategier för att effektivt och på bästa sätt hjälpa våra patienter.
Vi erbjuder handledning, regelbundna yrkesträffar och möjligheter till kompetensutveckling och specialistutbildning. Det är viktigt för oss att underlätta balansen mellan arbete, fritid och familjeliv. Därför erbjuder vi flextid och möjlighet att arbeta på distans. Arbetsplatsen förlagd till Borås. Det finns goda bussförbindelser med Göteborg och Borås där bussen stannar precis vid Södra Älvsborgs sjukhus.
Om vår lediga tjänst
Som legitimerad psykolog arbetar du i nära samverkan med andra professioner på mottagningen för att driva och utveckla enheten mot uppsatta mål. Du ansvarar för bedömningar, utredningar och behandlingar av olika psykiatriska tillstånd. Tillsammans med andra kollegor och medarbetare med särskild kompetens och erfarenhet på mottagningen, förväntas du hålla dig uppdaterad på rådande kunskapsläge och bidra till att mottagningen arbetar efter evidens och beprövad erfarenhet. I arbetsuppgifterna ingår handledning av PTP-psykologer, psykologkandidater, liksom andra typer av handledning till mindre erfarna kollegor.
Tjänsten är en tillsvidareanställning inom verksamhetsområde psykiatri, med placering på BUP Borås.Profil
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med ett stort intresse av barn- och ungdomspsykiatri. Du få gärna ha erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer. Utbildning är allmänt av största vikt och du drivs mot att lära mer. Du har ett starkt kliniskt engagemang, god förmåga att samarbeta och reflektera kring, själv och tillsammans med oss andra.
Vi har ett psykodynamiskt, neuropsykologiskt, systemteoretiskt, kognitiv-beteendeterapeutiskt och medicinskt perspektiv i behandlingsarbetet. Du bör kunna röra dig mellan dessa fält i ditt arbete med barnet/ungdomen, dess familj och nätverk. Vi lägger stor vikt vid integritet, samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du är intresserad av att arbeta med digitala arbetssätt och har grundläggande IT kunskap.Övrig information
Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur misstanke- och belastningsregistret på alla som erbjuds anställning hos oss.
Välkommen med din ansökan! Vi hanterar ansökningarna löpande och kan komma att kalla på intervjuer under ansökningsperioden.
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
