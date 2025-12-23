Psykolog i elevhälsan
2025-12-23
Vill du precis som vi driva och utveckla Nässjös elevhälsa? Vi är tre legitimerade psykologer som nu söker en fjärde kollega till Nässjö kommuns centrala elevhälsa. Vi brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för att kommunens elever ska nå så långt som de kan och söker dig som gör detsamma. Centrala elevhälsan består av en bred kompetens med olika professioner. Förutom vi som skolpsykologer finns specialpedagoger, speciallärare, kuratorer, skolsköterskor, skolläkare, logoped, arbetsterapeut, pedagoger, elevcoacher och utvecklingslärare.
Det bästa med vårt jobb är det kollegiala stödet, att vi får arbeta med hela bredden av vår psykologkompetens och ett fokus på det förebyggande och främjande.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär en stor variation i arbetsuppgifter på individ, grupp och organisationsnivå. Som skolpsykolog ska du föra fram det psykologiska perspektivet i verksamheten. Det innebär samverkan med en rad olika professioner både i den centrala elevhälsoorganisationen och gentemot skolorna. Arbetet har i första hand fokus på det förebyggande och hälsofrämjande genom att skapa tillgängliga lärmiljöer och undanröja hinder för lärande. Exempel på arbetsuppgifter är att genomföra skolpsykologiska utredningar, handleda arbetslag och pedagoger samt konsultativt arbete i skolornas elevhälsoteam. Du kommer även kunna utveckla metoder och strukturer i den egna elevhälsoorganisationen.
I vår arbetsgrupp arbetar vi flexibelt, konsultativt och självständigt. Vi har ett nära samarbete mellan varandra men också med andra i centrala elevhälsan. Som psykolog sitter du med i ledningsgruppensgruppen för centrala elevhälsan, där vi arbetar med att ständigt utveckla insatser som motsvarar behov uti våra skolor.
Vi är måna om att du ska trivas och utifrån intresse, perspektiv och erfarenhet finns möjlighet att utveckla den egna rollen som psykolog i organisationen. För att du ska få en bra start på din nya tjänst hos oss värnar vi om bra introduktion och ett kollegialt utbyte.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Vi vill att du ska bli en naturlig del i vårt team och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas hos oss behöver du ha en nyfikenhet för andra yrkesroller och en förmåga att bygga relationer. Du har ett intresse för att utveckla skolan som helhet. Vi ställer höga krav på såväl samarbetsförmåga som förmågan att driva ett självständigt arbete. För att få det psykologiska perspektivet att bli en naturlig del i verksamheten behöver du ha en god kommunikationsförmåga i både tal och skrift. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn och unga. Arbetet sker på skolor över hela kommunen vilket gör att körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
I första hand söker vi en legitimerad psykolog men möjlighet finns att göra om tjänsten till en PTP-tjänst. I sådana fall kommer en handledare finnas på plats och vi har goda möjligheter till auskultation i instanser runt oss.
Ring gärna vår chef Lina om du har fler frågor kring tjänsten.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
