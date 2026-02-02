Psykolog, Habiliteringen, Borlänge
2026-02-02
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Habiliteringen är en länsövergripande specialistverksamhet som finns på fem orter i Dalarna - Falun, Borlänge, Mora, Ludvika och Avesta. På varje enhet finns Barn- och Ungdomshabilitering samt Vuxenhabilitering. Vi jobbar i tvärprofessionella team med medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens. Habiliteringen har ett viktigt och utmanande uppdrag med att göra livet mer möjligt för barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar samt deras närstående. Insatserna ska bidra till ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och delaktighet i samhället. Tjänsterna är med placering främst på vår mottagning i Borlänge men annan ort kan diskuteras. I Region Dalarna erbjuder vi goda anställningsförmåner så som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag och löpande kompetensutveckling.
Psykolog, Habiliteringen, Borlänge

Dina arbetsuppgifter
Som psykolog arbetar du i nära samarbete med övriga yrkesprofessioner på Habiliteringen. Arbetet hos oss är omväxlande då du ansvarar för både det psykologiska behandlingsarbetet, gör utredningar, diagnostiserar och gör funktionsbedömningar samt kartlägger behov och ger individuellt anpassade insatser. Du ska även ge terapeutiskt inriktade insatser samt utbildning och stöd till individen, närstående, personal och övriga i individens nätverk. Du erbjuds introduktionsprogram, tillgång till mentor och handledare och du ingår i yrkesteam tillsammans med psykologkollegor i verksamheten. Resor till andra mottagningar i länet kan ingå i tjänsten, dessa görs på arbetstid.
Kvalifikationer
legitimerad psykolog
Meriterande:
tidigare erfarenhet från habiliteringen
kunskap om olika funktionsnedsättningar
erfarenhet av samtal och utredning med goda kunskaper i testmetodik
erfarenhet av arbete med barn
Eftersom du kommer att samverka med andra yrkesprofessioner lägger vi stor vikt vid god samarbetsförmåga, social kompetens och personlig lämplighet.
