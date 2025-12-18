Psykiatrisjuksköterska
Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska och det är meriterande om du är vidareutbildad med inriktning psykiatri.
Hos oss får du möjlighet att både omsätta och utveckla dina kunskaper inom vårt verksamhetsområde. Vi utgår vi från fräscha lokaler på Redegatan som är en härlig arbetsplats, där du möter en chef och kollegor som är måna om att skapa ett gott arbetsklimat!
Vi arbetar med personer som har ett medfödda eller förvärvade funktionshinder och som bor på boende med särskilt stöd och service. Många av dem har dessutom vardagsaktiviteter på daglig verksamhet. I teamet har du flera sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar mot samma verksamheter. Vi har ett starkt kollegialt stöd och samarbete där vi uppmuntrar till samverkan. Tillsammans med teamet skapar vi förutsättningar till ett kreativt lösningsorienterat arbetssätt för att göra skillnad för våra patienter.
Vi erbjuder dig ett självständigt arbete där du har möjlighet att planera din arbetsdag och med nära kollegor att rådfråga vid behov. I rollen som sjuksköterska ansvarar du för att sätta upp mål, planera, leda och följa upp vården i samråd med patient och omvårdnadspersonal. Uppdragen utförs som hembesök ute på en bredd av boenden med särskilt stöd och service där du bedömer såväl psykiska som somatiska tillstånd. Våra patienters behov av hälso- och sjukvård varierar från att vara förebyggande till behandlande medicinska insatser vilket bidrar till ett omväxlande och stimulerande arbete. Vi utgår från att ge personcentrerad vård och omsorg och du är för många en viktig person i deras vardag. Då vår verksamhet ständigt förändras med samhället finns möjlighet för dig som medarbetare att påverka arbetssätt och metoder. Delaktighet är något som vi uppmuntrar och hos oss gör du skillnad!
Som ny erbjuder vi dig en individuellt anpassad introduktion så att du ska bli så trygg som möjligt i din roll. Vi arbetar löpande med kompetenshöjande insatser med fokus på målgruppen inom funktionsstöd. Vi erbjuder även möjligheten att kunna utvecklas in i ett fördjupat uppdrag och ytterligare expertuppdrag inom psykiatri där uppdraget sträcker sig på tvärs av vårt verksamhetsområde.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska . Det är meriterande om du har en vidareutbildning inom psykiatri. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som sjuksköterska och har arbetat mot målgruppen patienter med funktionsnedsättning eller psykiatri. Då vi arbetar inom ett större geografiskt område är B-körkort ett krav.
Som psykiatrisjuksköterska tar du ansvar för både dina egna och gemensamma arbetsuppgifter och säkerställer att patientens behov alltid står i centrum. Du bemöter patienter, anhöriga och kollegor med respekt, trygghet och professionalism, även i pressade situationer. Du samarbetar väl med andra genom att lyssna, visa engagemang och bidra till ett gott arbetsklimat. Med en pedagogisk förmåga anpassar du din kommunikation efter individens förutsättningar och skapar delaktighet. Du arbetar analytiskt och gör väl avvägda bedömningar, som stödjer en trygg och kunskapsbaserad psykiatrisk omvårdnad.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi rekryterar löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter* Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp på såväl mejl och telefon. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
