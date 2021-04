Provningsledare till Siemens Mobility - Experis AB - Installationselektrikerjobb i Solna

Experis AB / Installationselektrikerjobb / Solna2021-04-13Vill du arbeta inom transportsektorn och komma till ett varmt och sammansvetsat gäng, där du som provningsledare får utrymme att arbeta med det du är bäst på och samtidigt jobba med spännande teknologi där Siemens är världsledande? Då är detta rätt utmaning för dig!Vi på Siemens Mobility driver projekt inom banströmsförsörjning, elektrifiering av vägar, signalsystem till spårbunden trafik och ITS (Intelligent Trafic Solutions) projekt där vi har projekt i storlek mellan ca 10-800 MSEK. Som provningsledare kommer du jobba i projekt inom teknikområdet banströmsförsörjning som bland annat innefattar arbete inom vår omriktarteknologi för järnvägens 16 2/3 Hz strömförsörjning och likriktarstationer för tunnelbana med tillhörande ställverk och styrsystemslösningar. Våra största kunder är Trafikverket och Stockholms läns landsting (SL).Du kommer bli del i ett team med erfarna projektledare, konstruktörer och provare som med spänning väntar på sin nya kollega. Vi ser gärna att du kan utgå från antingen Solna, Göteborg, Sundsvall eller Västerås. Men om du bor på annan ort är vi öppna för diskussion.UtmaningenI din roll kommer du främst att arbeta med idrifttagning, planering, provning och felsökning av reläskydd och övrig kontrollanläggning samt övrig stationsutrustning inom spänningsintervallet 0,4-130kV 0-50Hz. I huvudsak banströmsförsörjningsprojekt för järnväg och tunnelbana, såsom omformar- och likriktarstationer.Du har stort eget ansvar och arbetar självständigt i rollen som provningsledare för att säkerställa att vi möter kundernas krav. De provningar som vanligtvis utförs är okulärkontroll, kretskontroll, isolationskontroll, mekanisk samt elektrisk funktionsprovning, driftsättning av LS-system, ställverk, kontrollanläggning samt provning av reläskydd. Uppgifter såsom konfigurering kan också ingå. Du kommer också arbeta med att ta fram protokoll, provningsplaner, utföra beräkningar samt ansvara för planering av provningar. I rollen ingår även att du själv utför provningar av t.ex. reläskydd ute på anläggningarna.I din roll kommer du utöver intern kommunikation ha tät dialog och samarbete med våra underentreprenörer och kunder, där kontroll och samordning av en rad gränssnitt mellan olika teknikdiscipliner med avseende på idrifttagning och provning faller under ditt tekniska ansvar. Som provningsledare kommer du också att besöka leverantörer och kunder samt stödja arbetet på site.Eftersom vi har pågående projekt och anläggningar över hela landet kommer det att ingå resande i ditt jobb. Vidare deltar du i utveckling och framtagning av nya lösning inom ditt område och i takt med att du förstår Siemens Mobility's verksamhet har du möjlighet att påverka arbetet med att utveckla vår provningsprocess.Vem är du?Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av provning och idrifttagning av omformar- eller likriktarstationer inom banströmsförsörjning, alternativt distributions- eller transmissionsanläggningar.Du har ingenjörsutbildning inom elkraft, alternativt teknisk gymnasieutbildning samt kunskaper om elkraft inom kontrollanläggningar och reläskydd. Vi ser det som ett plus om du har erfarenhet av Trafikverkets anläggningar och har vana av att arbeta mot deras krav.Du drivs av ett stort tekniskt intresse för elkraft och du har lätt för att hitta nya lösningar på tekniska problem. I arbetet är du noggrann och strukturerad och du trivs att arbeta tillsammans med ditt team, kunder såväl som självständigt. Som person är du öppen och positiv där du kan anpassa dig till olika människor som du möter i din vardag. Då vi både jobbar i team samt nära kunder är kommunikation en viktig egenskap hos dig. Tjänsten kräver att du kan svenska och engelska i såväl tal som skrift. Eftersom det ingår resor i tjänsten trivs du med en resande tjänst och har B-körkort.Transport av gods och människor på bästa möjliga visSom leverantör av integrerade mobilitetslösningar låter vi olika system samverka, så att våra kunder mer effektivt kan transportera människor och gods. Här kombinerar vi hela vårt kunnande när det gäller mobilitet i och mellan städer och gör det möjligt att utveckla intermodala och skräddarsydda tekniklösningar för järnvägs-, väg- och lufttrafik.Om SiemensTillsammans är vi ca 372 000 nyfikna och kompetenta personer i världen som jobbar med att utveckla framtiden. Du kan vara en av dem. Se mer på Siemens.seKontakt och ansökanI den här rekryteringen samarbetar Siemens Mobility med Jefferson Wells. För mer information vänligen kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Anna Setterberg anna.setterberg@jeffersonwells.se eller Tomas Löfgren, tomas.lofgren@jeffersonwells.se Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående.För kontakt med facklig representant maila Facket.se@siemens.com Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-04-13Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-25Experis AB5687773